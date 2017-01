Equilíbrio entre tricolores marca jogo no Jonas Duarte

No confronto entre tricolores, na abertura do Campeonato Goiano, prevaleceu o equilíbrio. Na tarde deste domingo (29), no Estádio Jonas Duarte, o Anápolis recebeu o Itumbiara e a falta de acerto no último passe se sobressaiu em ambos os lados, determinando o empate sem gols

Na etapa inicial, o nervosismo do time da casa ficou aparente e o Itumbiara dominou as ações em boa parte dos 48 minutos. As roubadas de bola no meio de campo e o bom posicionamento da defesa impediram que o time da casa obtivesse êxito em suas ações.

Na etapa final, apesar da maior movimentação de ambos os lados, novamente a falta de qualidade prevaleceu. O Anápolis, porém, ofereceu mais risco ao time visitante, com a entrada de Lucas Sotero e Neilson, mas esbarrou nas traves e no goleiro Rodrigo Calaça. No lado do Itumbiara, a melhor chance saiu com Neto, mas parou nas mãos do goleiro João Vitor.

O empate sem gols causou irritação à torcida da casa, que reagiu com vaias à equipe do Galo.

O JOGO

A partida começou com as duas equipes se analisando, com poucas trocas de passes e muitos balões. A primeira grande chance ocorreu aos 6 minutos, quando o Gigante da Fronteira ganhou falta na entrada da área. A cobrança de Danilinho parou nas mãos do goleiro João Vitor, que defendeu com segurança.

A movimentação das equipes ainda se mantinha no meio de campo, com muitas cobranças de lateral, até que, aos 15 minutos, a superioridade do Itumbiara começou a se sobressair. Com Danilinho adiantado, o time visitante passou a se infiltrar com maior qualidade na defesa do Anápolis, mas esbarrava, também, na falta de qualidade no último passe. Porém, com roubadas de bola, dominou boa parte da etapa inicial.

Ao 18 minutos, em nova falta, o time do Sul do estado voltou a ter boa chance. Danilinho e Romarinho realizaram jogada ensaiada que, sem perigo, passou à direita do goleiro João Vitor.

O Galo da Comarca, por sua vez, arriscava em jogadas individuais. Aos 23, Albert, sem opção, tentou de longe e não ofereceu risco ao goleiro Rodrigo Calaça, que apenas observou a bola passar por cima da meta. Esperança de gols da torcida da casa, Rafael Furlan apareceu pouco na primeira etapa.

Com sol forte e temperatura próxima dos 30 graus, o árbitro André Luiz Castro determinou parada técnica aos 24 minutos.

Com a bola rolando novamente, as equipes voltaram a demonstrar equilíbrio e o time da casa passou a chegar mais, ainda que sem qualidade. Poucos minutos depois, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. Por simulação de falta na entrada da área, Rafael Furlan foi advertido.

Nervoso, o Galo tentava explorar os contra ataques, mas encontrava a defesa adversária bem posicionada. Diante da movimentação do time da casa, o Gigante passou a cometer mais faltas, demonstrando cansaço.

Com o placar inalterado, as equipes voltaram para o 2º tempo com a mesma tônica da etapa inicial. Nos primeiros minutos, surgiu a melhor chance do Anápolis na partida, até então. Em cobrança de escanteio, Lucas Sotero, que substituiu Marinho Donizete, cobrou fechado e a bola passou raspando a trave à direita de Rodrigo Calaça.

Na cobrança do tiro de meta, o goleiro do Itumbiara demorou a recolocar a bola em jogo e levou cartão amarelo, o segundo do jogo.

Assim como na etapa inicial, o jogo se manteve equilibrado e movimentado no meio de campo. Com a entrada de Neilson no lugar de Helder, o Anápolis passou a chegar com mais perigo na área adversária.

Após nova parada técnica, realizada aos 25 minutos, o Anápolis voltou com outro ânimo. Aos 29, em jogada de Rafael Furlan, que arrancou pelo meio, Lucas Sotero chegou com perigo pela ponta direita, mas a defesa do Tricolor da Fronteira evitou a chegada dos adversários.

Na metade final do tempo complementar, a movimentação e as cobranças de falta de ambos os lados deram a tônica do jogo.

Aos 45 minutos, mancando e com câimbras, Rafael Furlan deixou o gramado e o Anápolis ficou com dez homens em campo. Aos 49, o árbitro André Luiz Castro encerrou a partida.

ANÁPOLIS 0x0 ITUMBIARA - ESTÁDIO JONAS DUARTE

Anápolis: João Vitor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Marinho Donizete (Lucas Sotero); Albert, Helder © (Neilson), Felipe Baiano e Rafael Granja; Régis (Douglas) e Rafael Furlan. Técnico: Charles Fabian.

Itumbiara: Calaça; Alex, André Ribeiro, Rafael Araújo e Maninho; Romarinho (Dimas), Matheus Magro (Neto), Danilinho e Mateus Guerreiro (Labarthe); Vanilson e Gilmar ©. Técnico: Luizinho Vieira.

Cartões amarelos: Rafael Furlan (Anápolis), Rodrigo Calaça (Itumbiara).

Árbitro: André Luiz Castro.

Assistentes: Cristhian Passos e Hederson Leão.

Publico pagante: 7.081

Renda: R$ 83.970