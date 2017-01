Episódio de goleiro é exemplo

Marcelo Cabo não teve contato com os jogadores do Atlético, ontem, antes do treino da tarde. Adson Batista avisou o elenco sobre a decisão de manter o treinador. Disse que ela foi bem aceita pelos atletas. “O grupo foi unânime em abraçar o Marcelo e concordou com a sua permanência no comando”, disse Adson.Um dos depoimentos citados para mostrar apoio do elenco teria...