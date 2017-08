Entorse no tornozelo tira Alan Mineiro do treino do Vila Nova

O meia Alan Mineiro, artilheiro do Vila Nova na Série B com 8 gols, sofreu uma entorse no tornozelo direito e deixou o treino do Vila Nova na primeira parte da atividade. Nesta quarta-feira (30), o técnico Hemerson Maria comandou o primeiro treino com bola na semana.

O jogador retornou para o OBA, onde o médico do clube realizou alguns testes e, a princípio, a situação não é grave. O jogador deve passar por novos exames nesta quinta-feira (31).

Alan Mineiro é um dos jogadores que mais estiveram em campo com a camisa colorada nesta Série B. Foram 20 oportunidades - em 19 vezes ele entrou como titular. O meia só ficou fora de duas partidas. Na primeira, quando não estava regularizado, e na 20ª rodada, quando esteve suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na atividade da tarde desta quarta-feira, uma novidade foi a volta do atacante Tiago Adan, que estava no departamento médico e voltou a trabalhar a parte física. Quem também retornou aos treinamentos foi o meia Hiroshi, que não entra em campo desde o dia 2 de abril, quando o colorado foi derrotado pelo Itumbiara. O atacante Moisés não trabalhou com o restante do grupo e ficou fazendo trabalho físico em separado.

O Vila Nova, que ocupa a 3ª colocação da Série B, com 38 pontos, volta a campo na próxima segunda-feira (4), contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelas 23ª rodada da Série B.