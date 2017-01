Encontro de gerações do triatlo

Em estágios diferentes em suas carreiras, três triatletas goianos planejam, cada um ao seu estilo, bons resultados em treinos e competições ao longo da temporada que se inicia. A juventude de João Teixeira, de 18 anos, o auge do vigor de Matheus Diniz, de 26 anos, e a experiência do veterano Santiago Ascenço, de 36 anos, são características do momento que cada um viv...