Empresário diz que Walter está arrependido e aguarda desfecho

A crise instalada entre Goiás e Walter só deve ter um desfecho na quarta-feira. Enquanto isso, o jogador está no Recife, sua cidade natal, mas parece estar com a cabeça mais fria, após ter agredido o goleiro Matheus em um treino na sexta-feira. Segundo Tavinho Fonseca, empresário do atacante, ele refletiu sobre a situação e se arrependeu.“O jogador está arrependido pelo o qu...