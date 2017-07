Empates mantêm Galo e Xata com vantagem na busca pelo acesso

Anapolina e Goiânia, clubes de melhores campanhas na 1ª fase da Segundona do Estadual, ficaram mais próximos da volta à elite do Goianão 2018. Para isso, as duas equipes jogam em casa, domingo, necessitando apenas do empate para serem finalistas e, também, se garantirem na 1ª Divisão do Estadual 2018.

Os resultados dos jogos da semifinal foram favoráveis à Xata e ao Galo. Visitantes, eles empataram nos jogos do fim de semana. Ontem, em jogo equilibrado no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade, o Tacão parou na Anapolina, empatou por 1 a 1 e terá de vencer a Xata, fora de casa, para obter o acesso. Os times reeditaram a final da Segundona 2013, quando subiram juntos à elite do Estadual - título ficou com a Anapolina.

Ontem, Nonato abriu placar aos 40 minutos do primeiro tempo - foi o 10º gol de Nonato, artilheiro da Segundona (10 gols). O Tacão reclamou de dois gols anulados. Pressionou a Xata até chegar ao empate, aos 36 minutos do segundo tempo, em belo gol de Peninha, que passou pela marcação e bateu sem ângulo. Os goleiros Weverton (Tacão) e Cleriston (Xata) fizeram defesas difíceis e evitaram mais gols.

A Xata espera fazer frente ao jovem time do Trindade, no Estádio Jonas Duarte, às 16 horas, domingo. Terá a fanática torcida a favor. A previsão é de pelo menos 5 mil torcedores no jogo.

Já o Goiânia empatou com o Grêmio, sábado, por 2 a 2, em Anápolis. O Galo decide vaga no Olímpico, às 10h30, domingo. Os gols do Grêmio foram de Zé Uílton (pênalti) e Pedro Henrique. Wanderson e Giba (pênalti) fizeram para o Goiânia.