Empate atrapalha Rio Verde e mantém Galo vivo

A 13ª rodada do Goianão começou com um duelo na parte de baixo da tabela, entre Rio Verde e Anápolis, no Mozart Veloso do Carmo. No confronto entre os dois últimos colocados do Grupo B, nenhuma das duas equipes conseguiu ser superior e a partida terminou empatada por 1 a 1.

Após um grande jogo do time rio-verdense contra o Atlético, na rodada anterior, o Verdão do Sudoeste não conseguiu repetir a boa atuação e, em uma partida com poucas emoções, os donos da casa abriram o placar aos 36 minutos, com André Luís. Porém, levaram o empate apenas 2 minutos depois, com Felipe Baiano, que marcou de cabeça após bobeira da zaga.

O resultado não ajudou nenhuma das equipes, que ainda brigam para fugir do rebaixamento. A situação do Rio Verde é mais complicada, já que é o lanterna do Grupo B, com 12 pontos e tem apenas mais uma partida. Já o Anápolis, depende apenas de suas forças para se livrar do rebaixamento e ainda tem chances de classificar à semifinal. O Galo tem 13 pontos e faz mais dois jogos.

Rio Verde

Tom; Bruno Leite, Rogério, Herbert e Roger Guerreiro; Thiago Medeiros, Makelele (Rangel) (Mário Neto), Rogerinho (Ramon) e Ayrton; André Luís e Saulo. Técnico: José Fernando

Anápolis

Wagner Bueno; Marcelo, Igor, Julio Cesar e Furlan; Neilson, Hélder, Felipe Baiano, Rafael Pernão (Thalles); Tiago Cavalcanti (Izaldo) e David. Técnico: Waldemar Lemos

Local: Mozart Veloso do Carmo (Rio Verde). Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa). Assistentes: Cristhian Passos e Edson Antônio. Renda: R$ 16.670,00. Público: 1.027 pagantes. Expulsões: Bruno Leite e Izaldo