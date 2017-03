Embalados, Azulão e tricolor querem sequência

Embalado após a goleada imposta ao Vila Nova (5 a 1), o Goianésia tenta emplacar uma sequência de bons resultados. O time enfrenta o Itumbiara, hoje, às 16 horas, no Estádio JK, pela 10ª rodada do Campeonato Goiano. Os donos da casa também estão empolgados. Eles vêm de vitória (3 a 1) sobre o Rio Verde, fora, e tentam deixar a lanterna do Grupo A.

O Goianésia manterá a mesma base do confronto anterior. A expectativa é que o time conquiste seu primeiro triunfo jogando fora de seus domínios, o que poderia representar a fuga definitiva do rebaixamento, tido como meta principal da equipe neste Goianão. No momento, o clube tem 11 pontos e é o 3º colocado do Grupo B do Estadual.

Já o Gigante é o 5º da outra chave. O campeão estadual de 2008 tem 8 pontos e está na zona de rebaixamento. Para tentar seguir em ascensão, a equipe terá de superar os desfalques. O zagueiro Ricardo Bierhals torceu o tornozelo e está fora do time . Ele deve ser substituído por André Ribeiro, que retorna ao time. O lateral esquerdo Guto enfrenta problemas pessoais e não joga hoje. Alex Santos deve entrar em seu lugar.

Itumbiara

Rodrigo Calaça; Douglas, André Ribeiro, Sergio Rafael e Alex Santos; Mateus Magro, Romarinho, Vanilson e Marcelo Labarthe; Neto e Gilmar. Técnico: Luizinho Vieira

Goianésia

Luan; Iury, Marcus Vinicius, Fábio e Bruno Henrique; Gabriel, Irlan, Dinei e Juliano; Nonato e Michael. Técnico: Jorge Saran

Local: Estádio JK. Horário: 16 horas. Árbitro: André Luiz Castro. Assistentes: Tiago Gomes e Julio César Faleiro. Ingressos: 20 reais.