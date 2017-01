Em tributo à Chape, Brasil vence Colômbia e volta a liderar ranking da Fifa

Um esvaziado Engenhão acompanhou a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 1 a 0, nesta quarta-feira (25). No duelo em homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense em Medellín, coube a Dudu anotar o gol que deu o triunfo para os comandados de Tite.

Apesar de amistoso, o jogo serviu para recolocar o Brasil no topo do ranking da Fifa. A vitória sobre a Colômbia fez com que a seleção brasileira somasse mais 500 pontos e ultrapassasse a então líder Argentina.

Com ingressos de até R$ 150, o Engenhão contou com pouco mais de 18 mil pessoas, bastante abaixo do esperado. Para o duelo, a organização havia disponibilizado 40 mil ingressos. Nesta quinta-feira (26), a CBF divulgará a renda alcançada com os ingressos solidários, em que a o torcedor poderia comprar um ticket simbólico, de R$ 50, mas não teria acesso ao estádio.

Diferentemente do visto no amistoso entre Chapecoense e Palmeiras, a homenagem no Engenhão foi bem rápida. Os quatro sobreviventes brasileiros estiveram no gramado, receberam uma placa dos presidentes de Chapecoense e Atlético Nacional e flores dos jogadores das duas seleções.

O gol da vitória brasileira saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo. Rodrigiunho tocou para Fagner, que conseguiu evitar a saída e cruzou rasteiro para Diego Souza. O jogador do Sport mandou para o gol de González, que fez grande defesa. No rebote, Dudu, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

Rodriguinho pra Fagner, que cruza. Diego Souza para no goleiro e Dudu abre o placar: Brasil 1x0 Colômbiapic.twitter.com/1uqDgPX9OR — Goleada Info (@goleada_info) 26 de janeiro de 2017

Em uma etapa inicial pouco movimentada, a primeira grande oportunidade da partida saiu aos 26 min. Dudu deu belo passe de cavadinha para Lucas Lima, que girou e soltou a bomba. O goleiro González espalmou e mandou para escanteio. A resposta colombiana veio aos 34 min, quando Uribe aproveitou cruzamento da direita e cabeceou na trave de Weverton.

A vitória brasileira garante 500 pontos no ranking da Fifa, mas do que suficiente para ultrapassar a Argentina, que possuía 90 pontos de vantagem para a seleção de Tite.

O clima de amistoso foi deixado de lado com a bola rolando. Em um espaço de dois minutos, dois cartões amarelos foram mostrados na partida. O primeiro, aos 32 min do primeiro tempo, foi para Abel Aguilar, por falta em Dudu. Na sequência, Pedro Geromel entrou forte em Felipe Aguilar e também foi advertido.

A expectativa era grande. Há nove anos, Diego e Robinho reeditaram a dupla de sucesso do Santos pela última vez. Com a convocação de Tite, abriu-se a chance de os dois jogarem juntos novamente. Mas não aconteceu. O atacante do Atlético-MG foi para o intervalo com dores e não voltou para o segundo tempo. E Robinho foi substituído justamente por Diego, que começou o duelo no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

BRASIL

Weverton; Fagner, Pedro Geromel, Rodrigo Caio, Fábio Santos (Fagner); Walace, Willian Arão (Rodriguinho), Lucas Lima (Gustavo Scarpa), Dudu (Camilo); Robinho (Diego) e Diego Souza (Luan)

T.: Tite

COLÔMBIA

David González; Bocanegra, Felipe Aguilar, Tesillo, Farid Díaz (Balanta); Aguilar (Cuéllar), Mateus Uribe, Macnelly Torres (Montoya); Copete (Vladimir Hernández), Borja (Michael Rangel) e Téo Gutiérrez (Berrío)

T.: José Pekerman

Estádio: Engenhão, no Rio

Público: R$ 1.219.675,00

Renda: 18.695 pagantes

Árbitro: Jorge Baliño (ARG)

Gol: Dudu (B), ao 1º min do 2º tempo

Cartões amarelos: Pedro Geromel, Rodrigo Caio e Lucas Lima (B); Aguilar (C)