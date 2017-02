Em tarde inspirada de Robert, Aparecidense vence e assume liderança do Grupo B

A Aparecidense não tomou conhecimento do Itumbiara e venceu, neste sábado, 25, no Annibal Batista de Toledo, o time tricolor por 2 a 0, com dois gols marcados pelo meio-campista Robert - ele soma 4 gols na competição. Durante o duelo, o atacante Tozin perdeu um pênalti.

Com os resultados da rodada, o time comandado pelo experiente técnico Zé Teodoro assume a liderança do Grupo B, com 11 pontos ganhos - mesma pontuação do Atlético-GO, mas leva a melhor nos critérios de desempate.

Mais do que isso, a Aparecidense assume a 2ª colocação na classificação geral do Campeonato Goiano. Com o mesmo número de pontos do Goiás, o Camaleão supera o rival esmeraldino por ter marcado um gol a mais que o Alviverde no Goianão: 11 a 10.

O Itumbiara, por sua vez, cai para a última colocação do Grupo A. Ainda sem vencer, o Tricolor soma 5 pontos, que foram conquistados após 5 empates - o time foi derrotado em outras duas oportunidades.

Pela 8ª rodada do Campeonato Goiano o time de Aparecida de Goiânia visita, no domingo (5), às 16 horas, o Crac, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Mesmo dia e horários que o Itumbiara duela contra o Atlético-GO, no JK.

Mais um empate

Não foi dessa vez que o Crac pôde celebrar uma vitória no Campeonato Goiano. Neste sábado, 25, no Estádio Valdeir Oliveira, em Goianésia, o time comandado por Alexandre Barroso até saiu na frente após gol marcado pelo zagueiro Silvio, mas na etapa final o Goianésia conquistou o empate após tento do atacante Michael: 1 a 1, placar final - esse foi o 19º empate em 35 jogos realizados até aqui.

Em jogo movimentado, o Crac levou perigo nos contra-ataques e nas bolas paradas. Foi justamente em uma falta cobrada na área do goleiro Luan, que Silvio cabeceou para as redes do arqueiro.

O Goianésia, por sua vez, aproveitou as jogadas pelos lados do campo e contou com as boas atuações dos meias Dinei e Juliano, além da velocidade do atacante Michael para comandar as principais jogadas ofensivas do duelo. O jovem atacante do Goianésia marcou o gol de empate, após um contra-ataque veloz.

Com o resultado, o Goianésia chegou aos 8 pontos ganhos e caiu da 3ª para 4ª colocação do Grupo B. Já o Crac divide, com o Itumbiara, a penúltima posição geral da competição com 5 pontos em 21 disputados. O time de Catalão segue sem vencer: cinco empates e duas derrotas em sete jogos disputados.

O Goianésia volta a campo no próximo sábado, 4, às 16 horas, contra o Goiás, na Serrinha. No dia seguinte, às 16 horas, o Crac recebe a Aparecidense, no Genervino da Fonseca, em Catalão.