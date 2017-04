Em semana agitada no sub-20, Atlético vence xará mineiro de virada

Em uma semana agitada para os três clubes goianos na categoria sub-20, o Atlético venceu o xará mineiro, de virada, por 2 a 1 nesta quarta-feira (5), no Estádio Antônio Accioly. Com gols de João Pedro, que é titular no profissional atualmente, e Joãozinho, o Dragão bateu o Atlético Mineiro na partida de ida da primeira fase.

A partida de volta será na próxima quinta-feira (13), às 15 horas, em Sete Lagoas (MG). O Dragão tem a vantagem do empate ou pode perder por um gol de diferença, desde que marque pelo menos dois gols. Se o Galo vencer por 2 a 1, a decisão vai para os pênaltis.

A Copa do Brasil Sub-20 começou nesta terça-feira (4). A 1ª fase é disputada em jogos de ida e volta.

O Goiás fez seu primeiro jogo pela competição na Serrinha, na terça-feira. A equipe esmeraldina venceu o Atlético-PR. Rodney William foi o autor do único gol do jogo, marcado no segundo tempo.

A partida de volta entre esmeraldinos e rubro-negros será na próxima quarta-feira (12), na Arena da Baixada, em Curitiba. O time esmeraldino viaja com a vantagem do empate para avançar.

Nesta sexta-feira (7), será a vez do Vila Nova estrear. A equipe enfrenta o São Paulo, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19h15. O jogo de volta ocorre no dia 13, em Cotia (SP).

A Copa do Brasil Sub-20 reúne 32 equipes, que são divididas em 16 confrontos na 1ª fase. Cada fase do torneio é eliminatória. A final será entre os dias 31 de maio e 7 de junho.

O torneio garante vaga para uma partida de fase única com o campeão do Campeonato Brasileiro sub-20. E o vencedor tem vaga assegurada para a disputa da Copa Libertadores da América Sub-20.