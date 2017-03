Em Rio Verde, Itumbiara ganha a 1ª

Foram necessários nove jogos para o Itumbiara celebrar seu primeiro triunfo no Campeonato Goiano. Apresentando um futebol ofensivo e letal, o Gigante da Fronteira não tomou conhecimento do Rio Verde e triunfou por 3 a 1 sobre o alviverde do Sudoeste, em pleno Mozart Veloso do Carmo. Apesar do resultado, o tricolor não deixa a zona de rebaixamento do Goianão, mas respira na luta contra a degola. Itumbiara e Rio Verde aparecem com 8 pontos, a mesma pontuação de Anápolis, Crac e Iporá. Os gols do duelo foram marcados por Neto e Gilmar (2), pelo lado tricolor, e André Luis descontou para o Rio Verde. No próximo domingo, o Rio Verde duela com o Iporá, às 15h30, no Estádio Ferreirão. No mesmo dia, mas meia hora depois, o Itumbiara terá mais um confronto crucial contra o rebaixamento. O Gigante da Fronteira, no JK, enfrenta o Goianésia.

Rio Verde

Tom; Bruno Leite, Ito (Hebert), Pierre (Dimas) e Roger Guerreiro; Bruno Sabino, Hyago, Rogerinho (Cleber) e Vitor Hugo; André Luis e Leo Lopes. Técnico: Régis Amarante

Itumbiara

Rodrigo Calaça; Douglas, Sergio Rafael, Ricardo e Guto; Labarthe (Thiago), Mateus Magro, Romarinho e Neto; Vanilson e Gilmar (Nandinho). Técnico: Luizinho Vieira

Local: Estádio Mozart Veloso do Carmo (Rio Verde). Árbitro: Breno Souza. Assistentes: Adaílton Fernando e César Ramos. Público: 1.233 pagantes. Renda: R$ 25.735,00. Gols: Gilmar, aos 4’, Neto, aos 22’, André Luis, aos 28’ do 1º tempo e Gilmar, aos 5’ do 2º tempo