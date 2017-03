Em rede social, Walter lamenta rescisão e agradece torcida do Goiás

Na noite da última segunda-feira (6), a direção do Goiás optou, em conjunto com representantes do atacante Walter, em rescindir o vínculo contratual com o jogador após a agressão ao goleiro Matheus, de 22 anos. O, agora, ex-camisa 18 esmeraldino se pronuncionou sobre a decisão do Alviverde em sua rede social.

Segundo o atacante, o “acidente de trabalho” com a cria da base do Goiás foi a principal razão para seu desligamento do clube. Walter revelou estar chateado com a decisão, mas fez questão de agradecer aos torcedores do Goiás na postagem.

Confira:

“Boa tarde pessoal! Gostaria de comunicar aos torcedores do Goiás que ontem rescindi meu contrato com o clube! Infelizmente houve um acidente de trabalho que fez com o que a direção do Goiás optasse por rescindir o meu contrato. Estou saindo do clube chateado, pois esse não foi o final que eu gostaria. Deus sabe de todas as coisas e tudo é com a permissão dele! Gostaria de agradecer a todos torcedores que sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado! Obrigado, nação esmeraldina!”, escreveu Walter.

Apesar do acordo entre jogador e clube estar definido, o imbróglio deve ser selado em definitivo ainda nesta terça-feira (7). Um representante do atleta já acionou o Porto, de Portugal, equipe que detém maior parte dos direitos econômicos do atacante, e a rescisão do jogador deve ser oficializada no decorrer do dia.