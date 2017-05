Em reapresentação, Vila Nova mostra foco para reverter resultado adverso

A semana decisiva do Vila Nova começou com a equipe tentando juntar os cacos da derrota na primeira partida da final para o Goiás, por 3 a 0. Porém, mesmo com o resultado adverso, todos estão com o pensamento positivo, de poder reverter.

“Difícil, com certeza vai ser, mas cabe a nós tratarmos a partida de uma forma diferente. Vamos tentar abrir o placar ainda no primeiro tempo e mostrar ao adversário que os 3 a 0 não mudaram nada. É difícil mostrar com palavras, mas agora estamos focados em trabalhar para reverter o placar”, frisou o volante PH.

Na primeira atividade da semana, a grande baixa foi o atacante Moisés, que sentiu um desconforto muscular e, por isso, ficou fazendo tratamento no departamento médico. Quem também continua no estaleiro é o zagueiro Wesley Matos, com uma torção no tornozelo que o tirou do primeiro jogo da final.

Novidades

Nesta terça-feira (2), mais um jogador se apresentou no colorado, depois de Jajá, Rodrigo Alves, Vinícius Leite, Sandes Neto e Claudinei, a bola da vez foi o meia Alan Mineiro, que se apresentou e, como vinha treinando na Ferroviária, já começou a trabalhar com bola.

Outro que também está chegando é o lateral direito Arnaldo, de 25 anos, que disputou o último campeonato paulista pelo Ituano. O jogador já teve passagens por Mirassol, América-RN, Portuguesa, Criciúma e Joinville.