Em partida amistosa, Vila Nova vence Flamengo pela primeira vez

Vila Nova não tomou conhecimento do 3º colocado do Campeonato Brasileiro de 2016 e venceu o Flamengo, em partida amistosa, na noite deste sábado (21), no Estádio Serra Dourada. Com dois golaços do estreante Wallyson, o Tigre venceu o rubro-negro, pela primeira vez na história dos dois clubes, por 2 a 1.

A última partida entre as equipes tinha sido realizada em 19 de julho de 1979, também no Serra. No retrospecto, foram 9 partidas com 1 vitória do Vila, 1 empate e 7 vitórias do Flamengo.

Sábado (28) será dia de estreias para Vila e Flamengo. O Tigre iniciará sua jornada no Goianão contra outro rubro-negro: o Atlético, às 17 horas, no Serra. O time carioca, por sua vez, abrirá sua participação no estadual diante do Boa Vista, às 19h30.

O JOGO

As equipes estavam sem ritmo de jogo, mas com muita vontade. O início foi equilibrado, com boa marcação, mas com iniciativa das duas equipes.

A primeira chegada com perigo real foi do Flamengo. Aos 17, Jorge cruzou da esquerda e o ex-atleticano Willian Arão subiu mais que a defesa colorada para cabecear. Wendell, bem posicionado, defendeu.

O jovem Brunão, prata da casa do Vila, de 19 anos, e o ex-vilanovense Rafael Vaz eram os destaques do jogo, responsáveis por impedir o que seriam as melhores chances de gols dos adversários.

Aos 30, o Vila assustou. Wallyson chamou a responsabilidade para si, fez bela jogada e disparou um torpedo de fora da grande área. A bola desviou em Réver e quase enganou Muralha, mas saiu pela linha de fundo.

O jogo esquentou e as duas equipes colocaram pressão uma na outra, com lances agudos, mas não terminaram em gol por falhas no último passe.

Aos 37, após bate-rebate fora da grande área, Guerrero chutou a gol, mas Wendell defendeu com segurança.

Mas, aos 40, nem Muralha conseguiu impedir o golaço do ex-botafoguense Wallyson. Moisés recebeu lançamento, ganhou de Rafael Vaz e serviu Wallyson, que disparou um torpedo de fora da meia-lua. A bola parou na rede, no ângulo esquerdo.

A torcida colorada ainda comemorava o gol de Wallyson, quando o atacante quase ampliou o placar. Aos 42, ele foi lançado em velocidade, ganhou da zaga e tocou, na saída de Muralha. Caprichosamente, a bola bateu na trave esquerda.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Vila voltou do vestiário com a mesma formação da etapa inicial. Porém, o adversário trocou todos os jogadores.

Aos 6, Marcos Serrato chegou a fazer um gol, mas a arbitragem já havia dado impedimento de Wallyson, que estava na jogada.

Aos 11, após cobrança de escanteio pela esquerda, Marcelo Cirino chutou forte, mas Wesley Matos se atirou na bola para evitar o gol. O zagueiro vilanovense comemorou como se fosse um gol.

O gol de empate saiu aos 21, com Leandro Damião, que recebeu belo lançamento de Adryan, saiu cara a cara com Wendell e tocou na saída do goleiro.

Mas o Vila tinha Wallyson, que fez o gol da vitória aos 33. Matheus Anderson foi à linha de fundo e cruzou para o atacante colorado bater, de primeira, para o fundo da rede. Um golaço, que deu números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

Alex Muralha (Thiago); Pará (Rodnei), Réver (Rafael), Rafael Vaz (Ruan) e Jorge (Trauco); Márcio Araújo (Cuellar), Willian Arão (Ronaldo)(Cafu), Everton (Marcelo Cirino) e Diego (Gabriel); Mancuello (Adryan) e Guerrero (Leandro Damião). Técnico: Zé Ricardo

VILA NOVA

Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Matos (Luizão) e Jonathan (Patrick); PH, Marcos Serrato (Everton), Fagner e Hiroshi (Moraes Júnior); Wallyson (Vandinho) e Moisés (Matheus Anderson). Técnico: Mazola Júnior



Local: Estádio Serra Dourada.

Árbitro: Bruno Rezende.

Assistentes: Cristhian Passos e Adaílton Fernando.

Público: 18.337 pagantes.

Renda: Não divulgada.

Gols: Wallyson, aos 40’ do 1º tempo. Leandro Damião, aos 21’, e Wallyson, aos 33’ do 2º tempo.

Amarelos: Juan (Flamengo) e Marcos Serrato (Vila Nova)