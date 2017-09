Em Ouvidor, Abecat bate fácil Pires do Rio em dia histórico

Ouvidor, no Sudeste Goiano, jamais havia sediado um jogo de futebol em nível profissional. Mas, na tarde deste sábado (2), pela primeira vez a torcida local pôde assistir à vitória da Abecat Ouvidorense, sobre Pires do Rio, por 3 a 0 - gols de Moisés, Cadu e de Nonato.

A partida inédita, pela Terceira Divisão do Goianão, foi disputada no Estádio Municipal Luiz Benedito e teve 393 pagantes. Com o resultado, a Abecat Ouvidorense se reabilita da derrota na estreia, para o Bom Jesus (1 a 0), fora de casa. Já o Pires do Rio, na estreia, não empolgou após dez anos ausente das competições profissionais. Os times representam o Sudeste Goiano, também conhecido como a Região da Estrada de Ferro.