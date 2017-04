Em noite histórica de Fred, Galo goleia no Independência

Fred teve uma atuação histórica. Em menos de 20 minutos, o atacante marcou quatro gols e facilitou um jogo que parecia complicado, ainda mais após o boliviano Sport Boys chegar a abrir 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela Copa Libertadores. Assim, o Atlético Mineiro escapou de uma eventual derrota para uma impressionante goleada por 5 a 2.

O resultado deixou a equipe na liderança do Grupo 6, após duas rodadas, com os mesmos 4 pontos do argentino Godoy Cruz. Já o Sport Boys segue com um e divide a última posição com o Libertad, do Paraguai.

Na próxima quarta-feira, em Assunção, o Atlético irá encarar o Libertad, enquanto o Sport Boys irá jogar novamente fora de casa, na quinta, contra o Godoy Cruz. Antes, contudo, o time brasileiro encara a URT, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira semifinal do Campeonato Mineiro.

Depois de empatar a sua primeira partida na Libertadores, contra o Godoy Cruz, o Atlético entrou em campo ontem precisando da vitória. E, para isso, o técnico Roger Machado apostou em uma novidade: Luan, escalado pela primeira vez como titular no ano após se recuperar de uma grave lesão no joelho.

A princípio, ao menos, a estratégia deu certo. Com um time mais rápido, especialmente pela velocidade de Luan, o Atlético começou pressionando pelas pontas. E, logo aos 4 minutos, em uma jogada pela lateral direita, Marcos Rocha cruzou mal, para ninguém, mas o goleiro Carlos Arias se atrapalhou e soltou a bola nos pés de Robinho, que, sozinho, empurrou para as redes.

Parecia um jogo dominado. O time da casa seguiu melhor até que tudo mudou aos 10 minutos: em um ataque esporádico do Sport Boys, Capdevilla cruzou e Carlos Tenorio, ex-Vasco, ganhou de Gabriel e cabeceou no canto para empatar.

O gol inesperado derrubou a calma do Atlético. A equipe não criava e voltou a assustar somente aos 43 minutos, quando Robinho recebeu dentro da área, tentou um voleio e furou o chute.

O pesadelo parecia que seria ainda pior no segundo tempo. Em nova jogada aérea, Messidoro ganhou dos zagueiros, fez o segundo do Sport Boys e calou o Independência. Sem mais o que fazer, Roger Machado sacou Otero, colocou Rafael Moura e mandou o time totalmente ao ataque. Na raça, como é mais adequado à Libertadores, o Galo virou em menos de 3 minutos. Primeiro, aos 26, Rafael Carioca bateu de fora da área e Fred desviou para o gol. Aos 29, recebeu de Elias, dentro da área, e virou.

Já no fim da partida, de cabeça, Fred marcou o quarto do Atlético. Nos acréscimos, de fora da área, anotou o seu quarto no jogo e consagrou uma das mais brilhantes atuações de sua carreira.