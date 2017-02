Em noite de falhas e seis gols, Atlético empata no Estádio Olímpico

O Atlético desperdiçou, na noite desta segunda-feira (13), a chance de abrir boa diferença na liderança do Grupo B.

O Dragão sempre esteve à frente no placar, no Estádio Olímpico, em jogo aberto e ofensivo disputado no Estádio Olímpico. A partida teve um gol no primeiro tempo e cinco na etapa final. No fim, empate de 3 a 3, com destaque para o atacante Gilmar, do Itumbiara, que marcou três gols no segundo tempo, enquanto Junior Viçosa, no Atlético, fez um gol e criou outras chances. O Atlético chega a 7 pontos no Grupo B e o Gigante da Fronteira continua sem vitória – foi o 4º empate itumbiarense no Estadual.

Se o Dragão foi ofensivo e buscou o gol a todo instante, também teve momentos de falhas defensivas. Roger Carvalho cometeu dois pênaltis no início do segundo tempo, chegando bem atrasado nos lances. Nas duas cobranças, o frio e experiente Gilmar, de 32 anos, tirou o goleiro Klever com categoria. O jogo teve, ainda, gol contra do zagueiro Rafael Araújo, que tentou tirar um cruzamento de Daniel Borges. E, como a noite era de gol, Júnior Viçosa marcou o primeiro dele no jogo e no Goianão. Jorginho também deixou a marca no Olímpico, que vai se tornando uma espécie de casa – já foram cinco gols desde a reabertura.

FICHA TÉCNICA

Atlético 3

Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Abuda (Daniel dos Anjos) e Silva (Wanderson); Jorginho, Luiz Fernando e Willians (Negueba); Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

Itumbiara 3

Rodrigo Calaça; Douglas (Marcinho), André Ribeiro, Rafael Araújo e Maninho; Romarinho (Thiago Dias), Marcelo Labarthe (Dimas), Guto, Danilinho; Gilmar e Vanilson. Técnico: Luizinho Vieira

Local: Estádio Olímpico.

Árbitro: Breno Souza.

Assistentes: Bruno Pires e Alexandre Amaral.

Público: 1.509 pagantes.

Renda: R$ 30.990,00.

Gols: Júnior Viçosa aos 24 minutos do 1º tempo; Gilmar aos 3 minutos, Jorginho aos 5’, Gilmar aos 12’ do 2º tempo, Rafael Araújo (contra) aos 18’ e Gilmar aos 19’.