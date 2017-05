Em noite de falhas e gols de falta, Atlético é goleado pelo Coritiba

Nas últimas três participações na Série A (2010, 11 e 12), o Atlético não perdeu na estreia. Mas, na noite desta segunda-feira (15 de maio), a escrita foi quebrada em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. Melhor na maior parte do jogo e aproveitando as falhas do Dragão, o Coritiba goleou por 4 a 1. Tomas Bastos marcou dois gols de falta no segundo tempo. Antes, em falhas individuais da defesa no primeiro tempo - uma de Ricardo Silva e outra de Klever -, o Coritiba já estava à frente no placar, com gols de Henrique Almeida e Neto Berola. Estreante, Walter justificou aposta. Fez belo gol por cobertura. Agora, resta ao Dragão buscar se reabilitar sábado, contra o Flamengo, no Serra Dourada.

Noite fria em Curitiba. Público mediano. Foi nesse cenário que o Atlético voltou a sentir a importância, o peso, o sabor de disputar jogo válido pela Série A, após quatro anos e cinco meses distante - a última apresentação havia sido em 2 de dezembro de 2012, na derrota para o Bahia, por 1 a 0, no Serra Dourada.

Não foi o retorno imaginado pelos atleticanos. O Dragão teve a estreia do atacante Walter, principal investimento do clube. Walter recebeu a faixa de capitão, apareceu para tabelas, criou alguns lances perigosos e arriscou chutes ao gol de Wilson. Nada que pudesse resultar em gol.

O pior estava reservado ao sistema defensivo, que havia se comportado bem no empate sem gols com o Flamengo. Falhando bastante na defesa, o Dragão equilibrou o jogo até 30 minutos do primeiro tempo. O Coritiba teve algumas chances, mas o rubro-negro respondia à altura. Klever fez defesa difícil na cobrança de falta. Matheus Galdezani teve chance na entrada da área, mas bateu por cima. No lance que gerou mais reclamação do Coxa, Ricardo Silva tocou a mão na bola. A arbitragem não marcou pênalti. Igor perdeu chance, após o toque de Jorginho.

Até que as falhas apareceram. Na primeira, Ricardo Silva deu espaço na área e Henrique Almeida tocou de bico, no meio das pernas de Klever - Coritiba 1 a 0, aos 31 minutos. Não demorou e Klever também falhou. Na cobrança de falta rasteira de Neto Berola, Klever errou - Coxa 2 a 0, aos 34 minutos. O Dragão reclamou gol de Everaldo, em novo erro da arbitragem, pois o atacante atleticano não estava impedido.

No segundo tempo, em lance parecido, Walter brilhou. Posicionamento, faro de gol e precisão de Walter, que tocou por cobertura para marcar o primeiro gol dele no Atlético, aos 17 minutos. Seria a senha para o Dragão buscar o empate, mas Tomas Bastos, na cobrança de falta, fez o 3º gol - Coxa 3 a 1, aos 20 minutos. Pé calibrado e percebendo que Klever estava inseguro, Tomas Bastos mudou a batida da bola. Chutou com força e curva, em outra falta - Coxa 4 a 1, aos 25 minutos.

Coritiba 4

Wilson; Dodô, Werley, Walisson Maia e William Matheus; Alan Santos (Jonas), Matheus Galdezani, Anderson (Tomas Bastos); Henrique Almeida, Kleber Gladiador e Neto Berola (Getterson). Técnico: Pachequinho.

Atlético 1

Klever; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Marcão, Igor (Andrigo), Jorginho (André Castro); Walterson (Júnior Viçosa), Everaldo e Walter. Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Couto Pereira (Curitiba/PR). Árbitro: Luiz César de Oliveira (CE). Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Marcione Mardônio da Silva Ribeiro (CE). Público: 10.631 pagantes.

Renda: R$ 183.330,00. Gols: Henrique Almeida aos 31 minutos, Neto Berola aos 34' do 1º tempo; Walter aos 17 minutos, Tomas Bastos aos 20' e 25' do 2º tempo.