Em noite de estreias, Fla goleia o San Lorenzo. Galo e Porco empatam

Dos três times brasileiros que entraram em campo ontem pela Copa Libertadores da América, apenas o Flamengo venceu. O time carioca jogou em casa, no Maracanã, e não deu chances ao San Lorenzo, da Argentina, apesar de a vitória por 4 a 0 ter sido construída apenas com gols na etapa final. Palmeiras e Atlético-MG jogaram na Argentina e ambos tiveram o mesmo resultado empate por 1 a 1, contra Godoy Cruz e Atlético Tucumán, respectivamente.

A vitória flamenguista, com gols de Diego, Trauco, Romulo e Gabriel, dá ao time a liderança isolada do Grupo 4, que conta ainda com Atlético-PR e Universidad Católica, que na terça-feira empataram por 2 a 2.

O Palmeiras está no Grupo 5 e teve de superar a expulsão do zagueiro Vitor Hugo, ainda no primeiro tempo, para buscar o empate por 1 a 1 - gols de Zampedri, para os donos da casa, e Keno para o alviverde.

O Atlético-MG jogou mal e precisou de Fred mais uma vez para não sair derrotado na estreia da Libertadores ontem. Em Mendoza, na Argentina, o atacante aproveitou pênalti polêmico para marcar mais uma vez e decretar o empate por 1 a 1 diante do Godoy Cruz.

Hoje, o Santos terá pela primeira vez este ano o trio formado por Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, os três principais jogadores do time. Para o jogo contra o Sporting Cristal, às 21h45, em Lima.

Já a estreia do Grêmio no torneio, hoje, às 19h30, contra o Zamora, na Venezuela, promete ser mais difícil do que o esperado. Não bastasse a dificuldade de jogar fora de casa, a equipe ainda precisa superar os desfalques de Maicon e Geromel.