Em noite de erros, Vila Nova é surpreendido pelo lanterna da Série B

Na teoria jogos contra os últimos colocados costumam ser mais “fáceis”. Apenas na teoria. Porque na prática, o Vila Nova mostrou o contrário e foi surpreendido pelo Náutico, último colocado da Série B. A equipe alvirrubra fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo e aproveitou noite de pouca criatividade ofensiva da equipe goiana para vencer seu segundo jogo em 18 disputados. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Breno.



Com o revés, o Vila Nova continua com 29 pontos, agora em 18 jogos. O time, que antes o início da rodada era 2º colocado, cai para a 3ª colocação na classificação da Série B - o Internacional, caso vença o Goiás, pode ultrapassar o Tigre. O Náutico, por sua vez, se mantém na última posição, agora com 11 pontos.



O próximo desafio do Vila Nova será na segunda-feira (7), fora de casa, contra o Londrina, no Estádio do Café, às 20 horas. O Náutico joga antes, na abertura da 19ª rodada, diante do Luverdense, na Arena Pernambuco, na próxima sexta-feira (4), às 20h30.

1º tempo

Erros e mais erros definem a primeira etapa do Vila Nova diante do Náutico. Apresentando pouca criatividade no setor ofensivo, o time colorado parou nos próprios erros e pouco fez para assustar o goleiro Tiago Cardoso, do Timbu.

O preço pela falta de qualidade em passes, cruzamentos e finalizações foi descer derrotado para os vestiários do Serra Dourada na pausa do primeiro tempo. O tento do Náutico saiu aos 32 minutos. Diego Miranda aproveitou corte da defesa colorada, chutou de fora da área. A bola desviou em Maguinho e sobrou livre para Breno, que livre, completou para as redes.

Após o gol, o Vila Nova tentou chegar ao gol de empate, mas novamente parou nos seus erros de fundamentos. Mateus Anderson, Alípio e Moisés até tentaram chegar ao campo de ataque ou criar jogadas de gol, ambos pararam em erros de passes e em antecipações da defesa do Timbu, que encerraram jogadas de ataque. Alan Mineiro foi o único que finalizou a gol. A tentativa, no entanto, parou nas mãos do goleiro Tiago Cardoso.

2º tempo

O intervalo parecia ter feito bem para o Vila Nova. O problema é que o ímpeto ofensivo do Vila Nova aconteceu apenas nos primeiros dez minutos da etapa decisiva. Mesmo assim, o goleiro Tiago Cardoso pouco trabalhou. É que mesmo trocando passes de forma correta, o sistema ofensivo do Tigre não conseguiu envolver a defesa do Timbu.

O relógio passou e os problemas do primeiro tempo voltaram. Erros de passes, de cruzamentos e finalizações voltaram a atrapalhar a equipe goiana. Alan Mineiro, que é um dos principais jogadores criativo do time, pouco fez.

As melhores chances de gols saíram dos pés do lateral Matheus Muller. O camisa 6 do Tigre em cobranças de faltas e finalizações de longa distância tirou tinta da trave da meta do Náutico, mas foi só. Wallyson e Moisés também tentaram, mas vacilaram na pontaria. Juntos, errando, todos foram superados pelo lanterna Náutico, que venceu apenas sua segunda partida em 18 jogos na Série B.

FICHA TÉCNICA

18ª rodada - Série B

Jogo: Vila Nova 0x1 Náutico

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Luiz H. Souza (ambos do PR)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva (GO)

VILA NOVA: Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Mateus Muller; Geovane, Mateus Anderson (Wallyson), PH (Tiago Adan) e Alan Mineiro (Fernando Medeiros); Alípio e Moisés. Técnico: Hemerson Maria.

NÁUTICO: Tiago Cardoso; David, Breno, Feliphe Gabriel e Ávila (Manoel); Amaral, Bruno Mota e Miranda; Erick (Aislan), Iago Silva (Geronimo) e Gilmar. Técnico: Levi Gomes.

Gols: Breno aos 32’ do 1º tempo (Náutico)

Cartões Amarelos: Amaral e Manoel (Náutico).

Cartão Vermelho: Manoel (Náutico).

Público pagante: não houve

Público total: não houve

Renda: não houve