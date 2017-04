Em noite de belos gols, Vila Nova bate a Aparecidense no Serra e abre vantagem na semi do Goianão

A um empate da final. O Vila Nova abriu vantagem na semifinal do Campeonato Goiano ao bater a Aparecidense, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Serra Dourada. Os gols colorados foram marcados pelos atacantes Wallyson e Mateus Anderson no primeiro tempo. Washington descontou para o Camaleão na etapa complementar.

O resultado deixa o Vila Nova a um passo de voltar à final do Campeonato Goiano. O time colorado não decide o título estadual desde 2005, ano de sua última conquista na elite do futebol goiano. A Aparecidense, por outro lado, terá de reverter a desvantagem para jogar a final pela segunda vez na história.

Vila Nova e Aparecidense voltam a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas, com local ainda a ser definido pela diretoria do Camaleão.

O jogo

O Vila Nova foi para o ataque nos minutos iniciais e não demorou para abrir o placar. Aos três minutos, a defesa da Aparecidense tentou afastar a bola de cabeça com Robson, mas Wallyson pegou de primeira e colocou no fundo do gol. Dois minutos depois, Mateus Anderson teve chance para ampliar, mas errou o alvo.

Com a desvantagem logo no início, a Aparecidense teve de se mexer para buscar o empate. O Camaleão, no entanto, não conseguia sair da marcação do Vila Nova. Aos 25, Robert se desvencilhou da marcação e bateu colocado, mas a bola passou por cima do travessão.

O Tigre estava esperto no contra-ataque. Aos 34 minutos, Moisés fez jogada inteligente e lançou Mateus Anderson em velocidade. O prata da casa avançou em velocidade e bateu na saída de Pedro Henrique para ampliar a vantagem colorada.

O Camaleão chegou a diminuir aos 45 do primeiro tempo com Rafael Cruz pegando rebote. A arbitragem sinalizou posição de impedimento, apesar de Rafael Cruz estar na mesma linha de Jonathan.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou com a postura de administrar a boa vantagem criada e explorar os contra-ataques. O Camaleão, por sua vez, tinha de se lançar ao ataque, mas não conseguia incomodar o goleiro Elisson.

O Camaleão conseguiu diminuir em cobrança de falta. O meia Washington, aos 30 minutos, bateu com perfeição no canto direito e colocou a Aparecidense no jogo. O time de Aparecida de Goiânia se lançou ao ataque para tentar o empate, mas o Tigre conseguiu segurar bem o ímpeto adversário e saiu com a vitória.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Alexandre Amaral

Vila Nova: Elisson; Maguinho, Alemão, Wesley Matos e Jonathan; Geovane, Fagner e Everton; Mateus Anderson (Marcos Serrato), Wallyson (Patrick Leonardo) e Moisés (Foguete). Técnico: Mazola Júnior

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Robson, Mirita e Mário Sérgio (Léo Teles); Lusmar, Washington, Murilo (Cadú) e Elias (Foguinho); Aleílson e Robert. Técnico: Zé Teodoro

Gols: Wallyson aos 3' e Mateus Anderson aos 34' do 1º tempo (Vila Nova); Washington aos 30' do 2º tempo (Aparecidense)

Cartões amarelos: Moisés, Mateus Anderson, Wesley Matos (Vila Nova); Lusmar, Robson (Aparecidense).

P. Pagante: 10.015

P. Presente: 11.060

Renda: R$ 145.210,00