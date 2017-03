Em noite de apagão, Vila Nova volta a vencer no estadual

Vindo de dois resultados ruins, o Vila Nova foi até o estádio Ferreirão, encarar o Iporá. Em uma partida com emoções até o final, o colorado soube aproveitar uma das oportunidades e venceu por 1 a 0, com gol de Everton. Além do jogo, o que também chamou a atenção foi a nova iluminação do estádio, que falhou ainda no primeiro tempo, após o gerador pegar fogo, mas após 21 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar.

A vitória recoloca o Vila Nova na liderança do Grupo A, com 20, porém pode perder a liderança para o Goiás, que entra em campo ainda hoje. Falando no esmeraldino, o próximo confronto do Tigrão é o clássico com o alviverde, no domingo. Já o Iporá permanece na terceira colocação, com 11 pontos. Na próxima rodada, o Lobo-Guará encara o Itumbiara, no JK.

O Jogo

A partida entre Iporá e Vila Nova começou com muita vontade dos jogadores das duas equipes. Na primeira jogada de perigo, o Tigrão já mostrou que não é um visitante muito agradável. Aos 7 minutos, Moisés fez boa jogada individual pela esquerda e tocou para Everton, que bateu forte de esquerda, para abrir o placar.

Atrás no placar, o Iporá tentava explorar a velocidade dos seus atacantes, mas foi o Vila que voltou a assustar. Aos 23 minutos, Everton chegou pela esquerda, cortou para a perna direita e bateu colocado, a bola acabou batendo na trave, na sequência, a zaga do Iporá afastou mal e novamente sobrou para Everton, que driblou dois defensores e bateu forte, para boa defesa do goleiro Cleriston.

Aos 30 minutos, a partida foi paralisada, por conta de problemas com a iluminação. O gerador do estádio pegou fogo e os refletores apagaram, após 21 minutos de paralização, o árbitro reiniciou a partida.

Já na primeira jogada de perigo, o Vila por pouco não amplia. Wallyson roubou a bola no meio de campo, levou pela direita e cruzou na boca do gol para Moisés, que desviou no canto esquerdo, mas o goleiro do Iporá fez outra boa defesa. O Tigrão continuou melhor no jogo, porém diminuiu a intensidade dos ataques e o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o colorado.

O segundo tempo começou com os donos da adiantando a marcação e tentando buscar o empate, mas o colorado respondia nos contra-ataques. Aos 20 minutos, por pouco o Iporá não empata. Rodrigo Alves deu boa assistência para Abner, que saiu na cara do goleiro Elisson, porém na hora da finalização, o atacante chutou em cima do arqueiro vilanovense, que salvou a equipe da capital.

Jogando dentro de seus domínios, o Iporá partiu com tudo para cima do Vila. Aos 30 minutos, o goleiro Elisson foi obrigado a fazer outra grande defesa. Rodrigo Alves cruzou para na cabeça de Vinicius Leite, que mandou no canto esquerdo do goleiro colorado, que mandou para escanteio.

Aos 38 minutos, o Tigrão respondeu com Moisés. O camisa 11 recebeu na intermediária e arriscou de longe, a bola acabou batendo no travessão. Depois disso, a partida teve apenas uma tônica, o Iporá tentando pressionar e o Vila se defendendo, no final melhor para o Vila, que voltou a vencer no campeonato, 1 a 0.



FICHA TÉCNICA:

Local: Estádio Ferreirão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Edson Antônio e Cleyton Pereira

Gols: Everton (7’ do primeiro tempo) (Vila Nova)

Cartões amarelos: Rodrigo Milanez, Paulo Henrique (Iporá); Geovane, Wallyson, Moisés, Maguinho (Vila)



Iporá: Cleriston; Lucas Mendes , Rodrigo Milanez, Márcio Luiz, Ari (Caio); Wesly , Everton Luis, Abner (Damião), Rodrigo Alves; Vinicius Leite e Yago (Paulo Henrique).

Técnico: Everton Goiano



Vila Nova: Elisson; Maguinho, Wesley Matos, Alemão, Patrick; PH, Geovane, Everton (Fagner); Matheus Anderson, Moisés, Wallyson (Foguete).

Técnico: Mazola Júnior