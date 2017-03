Em manhã chuvosa, atletas superam desafios particulares nas duas distâncias do Circuito Mulher

A manhã emburrada, com céu cinzento e a perseverante chuva que caiu durante as primeiras horas de ontem, parecia o convite perfeito para permanecer mais tempo debaixo dos cobertores. Mas enquanto a maior parte dos goianienses ainda despertava, um grupo de competidoras determinadas estava a postos para comemorar, no Circuito Mulher Unimed, conquistas delas e para elas.A...