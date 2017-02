Em Manaus, Vila encara 1ª decisão do ano

Maguinho atuou em todos os cinco jogos do Vila Nova no Goianão

Apostando na boa campanha no Goianão (é líder do Grupo A), o Vila Nova deve manter a base da equipe que vem atuando no Estadual. Os jogadores que foram poupados na última rodada estão à disposição do treinador colorado para o confronto diante do Fast Clube na Arena Amazônia, às 22h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil.

Como poupou alguns jogadores contra o Rio Verde, pelo Estadual, Mazola Júnior colocará a campo o que ele tem de melhor para o jogo decisivo. Como a 1ª fase passou a ser de jogo único, o Vila, visitante, tem a vantagem do empate para avançar à 2ª fase. Em relação à última partida, são oito modificações. O goleiro Wendel, o zagueiro Wesley Matos, o lateral Maguinho e o atacante Moisés vão permanecer na equipe.

Maguinho é um dos poucos atletas que atuaram em todos os jogos do Vila neste ano. O lateral vem se destacando na parte física e ganhando elogios por conta da sua movimentação. O lateral destacou que o time colorado está vivendo uma sequência desgastante, mas que os jogadores estão preparados.

“Sou um cara muito abençoado pelo meu vigor físico. Essa parte é uma das minhas grandes características como atleta. Tento me cuidar bastante para estar bem quando chegar a partida”, afirma Maguinho.

Contra o Fast, Maguinho acredita na força dos jogadores do Tigre e destaca o poder ofensivo que a equipe possui e demonstra neste início de temporada - tem o melhor ataque do Goianão, com 9 gols.

“Acredito que temos profissionais qualificados. Sabemos que temos grandes jogadores e que podem decidir. Tem um pessoal na frente, que se a gente se dedicar ao máximo lá atrás, pode decidir a qualquer momento”, destacou Maguinho.

Neste ano, o Fast ainda não fez nenhuma partida oficial. As informações da equipe amazonense são bem escassas, porém, com todas as dificuldades, o Vila conseguiu colher informações. O treinador colorado destacou que será um partida muito complicada, por que a equipe amazonense manteve a base do último ano. O treinador espera a classificação.

“Tivemos informações dos jogadores de destaque deles e do posicionamento. Espero encaixar o nosso jogo. Mesmo com a possibilidade de poder empatar, acho que não podemos mudar as nossas características e vamos deixar a vantagem para o final”, disse Mazola Júnior.