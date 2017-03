Em jogo quente, Goiás bate o Atlético

Um clássico com todos os ingredientes. Em um bom jogo de futebol, o Goiás superou o Atlético, por 2 a 1, neste sábado, no Serra Dourada. A partida teve jogadas bem trabalhadas, gols, expulsões e boa dose de emoção. Melhor para o lado esmeraldino, que abriu vantagem com Tiago Luís e Carlos Eduardo, enquanto o Dragão descontou com Jorginho.

Com a vitória, o Goiás chegou a 17 pontos e lidera a classificação do Grupo A com a mesma pontuação do Vila Nova. Do outro lado, o Atlético segue com 14 pontos na vice-liderança do Grupo B, a três pontos da líder Aparecidense.

O Goiás volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Cuiabá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Pelo Campeonato Goiano, o próximo compromisso do Goiás é contra o Anápolis, no próximo domingo, às 16 horas, na Serrinha. O Atlético, por sua vez, viaja para Catalão onde enfrenta o Crac, no Genervino da Fonseca, domingo, às 16 horas.

O jogo

A partida começou bem disputada no Serra Dourada, com as duas equipes se estudando. A primeira boa chegada foi do Goiás. Victor Bolt fez bom lançamento para Patrick na ponta esquerda. O lateral avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou pela defesa rubro-negra e encontrou Carlos Eduardo, que bateu de dentro da pequena área para grande defesa de Kléver. Tudo isso aos 9 minutos de jogo.

A resposta do Dragão demorou quatro minutos. Júnior Viçosa fez boa jogada individual e limpou a marcação dentro da área. Consciente, o camisa 9 rolou a bola para trás. O volante Abuda apareceu como surpresa na área, mas carimbou Pedro Bambu e perdeu ótima oportunidade.

Aos 20, a primeira boa chance para o artilheiro Léo Gamalho. Patrick, mais uma vez, desceu com perigo pela esquerda e acertou cruzamento para o camisa 9 esmeraldino. Gamalho pegou de primeira e mandou na rede pelo lado de fora. Aos 24, Atlético trabalhou bem a bola rondando a área. Jorginho limpou a marcação e disparou, mas fácil para defesa de Marcelo Rangel.

O placar foi inaugurado aos 35 minutos do primeiro tempo. Patrick fez boa jogada pela esquerda e lançou Juan na área. O camisa 10 levantou a cabeça e a bola para Tiago Luís cabecear fora do alcance de Kléver. A festa era esmeraldina.

No fim do primeiro tempo, o técnico Marcelo Cabo perdeu o zagueiro Roger Carvalho, por lesão. Entrou o garoto Evanderson, prata da casa no Dragão. No último lance da etapa inicial, Juan acertou o travessão em cobrança de falta e Klever impediu o segundo esmeraldino em cabeceio de Fábio Sanches.

O Dragão voltou para o segundo tempo disposto a empatar a partida. Betinho e Jorginho acertaram chutes perigosos de fora da área. Mas quem marcou foi o Goiás mais uma vez. Aos 9 minutos, a defesa rubro-negra marcou bobeira na saída de bola e Bolt recuperou. Juan foi acionado e mais uma vez deu passe açucarado. Desta vez o destino foi Carlos Eduardo, que teve tranquilidade para bater na saída de Kléver.

Aos 17, o zagueiro Everton Sena fez falta dura e foi expulso de campo. Gilson Kleina precisou sacrificar Juan para recompor a zaga. Na sequência, o Dragão diminuiu o placar. Daniel Borges cobrou falta e a bola sobrou para Abuda após bater na defesa esmeraldina. O volante chutou para grande defesa de Marcelo Rangel. No rebote, Jorginho empurrou para as redes e colocou fogo no jogo.

Aos 28, Júnior Viçosa fez falta violenta em Pedro Bambu, seu ex-companheiro de time, e também foi para o chuveiro. Com o equilíbrio numérico em campo, o Goiás voltou a ter maior segurança em campo, apesar de o Dragão apertar em busca do empate. Léo Sena ainda teve a chance de marcar o terceiro, mas parou em Klever.

No fim, Betinho foi expulso por falta por trás. Marcelo Cabo reclamou muito e também foi expulso por Wilton Sampaio. O jogo ficou muito nervoso nos minutos finais.



FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Wílton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Alexandre Amaral

Gols: Tiago Luís aos 35’ do 1º T, Carlos Eduardo aos 9’ do 2º T (Goiás), Jorginho aos 20’ do 2º T (Atlético)

Cartões amarelos: Everton Sena, Jarlan, Léo Gamalho, Ivan, Léo Sena, Marcelo Rangel (Goiás), Klever, Marcus Winicius, Luiz Fernando (Atlético)

Expulsões: Everton Sena (Goiás); Júnior Viçosa e Betinho (Atlético)

Público: 5.598 pagantes

Renda: R$ 119.525,00

Atlético

Klever; Daniel Borges, Marcus Winícius, Roger Carvalho (Evanderson) e Wanderson; Abuda (João Pedro), Betinho, Negueba (Willians), Jorginho e Luiz Fernando; Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

Goiás

Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena e Juan (David Duarte); Carlos Eduardo (Aylon), Léo Gamalho e Tiago Luís (Jarlan). Técnico: Gilson Kleina