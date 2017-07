Em jogo de 4 gols, Grêmio Anápolis e Goiânia empatam em semifinal da Divisão de Acesso

Grêmio Anápolis e Goiânia ficaram no empate na partida de ida da fase semifinal da Divisão de Acesso 2017. 2 a 2, esse foi o placar do duelo, que contou com gols de Zé Uilton e Pedro Henrique (GRE) e Wanderson e Giba (GOI).

Com o resultado, o Goiânia joga pelo empate no confronto de volta. Uma nova igualdade por 2 a 2 também favorece ao Galo, que se avançar garante presença na elite do futebol goiano em 2018. Ao Grêmio Anápolis só resta vencer o duelo do próximo domingo, às 10h30, no Estádio Olímpico, para avançar na competição e garantir seu retorno à elite.

Na visão do atacante Giba, o jogo aconteceu como esperado pelo grupo alvinegro. “Foi um jogo muito difícil, como sabíamos que seria. O Grêmio Anápolis tem um time muito aguerrido e difícil de ser batido”, disse o autor do segundo gol do Galo à FGF TV.

O goleiro Matheus Kaiser salienta que a semana cheia deve ser bem aproveitada pelo Grêmio Anápolis. “Vamos chegar forte. O resultado de hoje deixa nosso time empolgado, creio que vamos buscar fazer um bom jogo e quem sabe sair com a classificação”, frisou o camisa 1 do Grêmio Anápolis à FGF TV.