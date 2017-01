Em jejum, Atlético tem jogos difíceis

Único time que perdeu na rodada de abertura do Estadual, o Atlético terá de recuperar pontos em dois jogos difíceis. O primeiro deles será fora, amanhã, no Estádio Ferreirão, em Iporá, às 16h30. O outro será o clássico contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada, às 17 horas. Até agora, em três jogos, o time não venceu nem marcou gol. Em Iporá, o Dragão faz o prim...