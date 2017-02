Em Goiânia, Clube Jaó desbanca líder e último invicto da Superliga B

O Clube Jaó/Universo desbancou o forte Sesc/RJ ao vencer o líder da Superliga B por 3 sets a 1 (parciais de 28/26, 25/19, 11/25 e 25/23). As equipes estão empatadas com 15 pontos, mas o clube carioca, comandado pelo bicampeão olímpico Giovane Gávio, mantém a liderança devido a critérios de desempate.

Foi a primeira derrota do Sesc/RJ desde que o projeto foi criado. Desde a estreia, em outubro do ano passado, time carioca ainda não havia perdido nenhuma partida oficial - disputou o Campeonato Carioca e a Taça de Prata antes da Superliga B.

A partida foi a primeira do Jaó/Universo após a saída do técnico Nutti. Hítalo Machado, treinador da equipe goiana, considera que foi a melhor atuação do time, mas também a partida mais difícil da competição.

“A vitória dá força ao nosso grupo, mas não podemos achar que vencer o favorito já nos dá o título. Ainda temos dois confrontos importantes nas próximas semanas”, afirma Hítalo.

Já Giovane Gávio elogiou o adversário. “Os dois primeiros sets foram perfeitos”, afirmou. "O time do Jaó jogou muito bem, como vinha jogando ao longo da competição, mantendo o ritmo forte. Além disso, jogamos abaixo do que podemos, deixando um pouco a desejar, principalmente no sistema defensivo e no contra-ataque. Agora é seguir e esperar um novo confronto lá na frente, numa possível final”.

O bicampeão olímpico terminou a análise brincando: “Somos favoritos, mas a gente também perde. Se não fosse para disputar, a gente não tinha nem entrado no torneio.”

O Jaó/Universo abriu 2 sets a 0 no início do jogo. Com 24 minutos de jogo, o clube goiano já tinha a vantagem. No terceiro set, o clube carioca foi superior e tentou a reação ao vencer a etapa. A equipe goiana retomou o controle do jogo no quarto set e fechou em 3 a 1. O Sesc/RJ era o último time invicto na Superliga B.

A Superliga B para durante o feriado de Carnaval. A penúltima partida do Jaó/Universo na competiçaõ é contra a Upis (DF), em Brasília, pela 8ª rodada, no dia 4 de março, às 17 horas, na AABB (Brasília).