Em dia de emoção para Abel Braga, Atlético perde para o Flu no Maracanã

Fora dos gramados, a torcida do Fluminense começou o duelo contra o Atlético, no Maracanã, homenageando o treinador Abel Braga, que perdeu o filho João Pedro Braga há uma semana. Já dentro de campo, o Dragão até tentou fazer uma bagunça no campo adversário, mas o tricolor foi mais efetivo e venceu por 3 a 1 neste sábado (5), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota afasta ainda mais o Atlético de sair da lanterna e da zona de rebaixamento. Com 12 pontos, o time campineiro está a 4 do 19º, o Vitória, e a 8 de sair do Z4. O próximo desafio do rubro-negro é contra o Coritiba, no sábado (12), no Estádio Olímpico. Já o Fluminense chega aos 25 pontos, na 8ª colocação. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta o Santos, no Pacaembu.

O jogo

Fluminense começou melhor no jogo, com mais posse de bola. O Atlético, recuado, tentava explorar a velocidade de Niltinho. Porém, no primeiro erro defensivo do rubro-negro, os donos da casa aproveitaram para abrir o placar. Aos 14 minutos, Wellington Silva limpou três marcadores, a zaga não conseguiu afastar e a bola sobrou para Wendel, que girou e finalizou para o fundo do gol.

Quando parecia que o Fluminense iria deslanchar no jogo, o Atlético mostrou força. Aos 22 minutos, após cobrança de lateral, o zagueiro Henrique saiu jogando errado, o volante Paulinho roubou a bola e soltou uma bomba para empatar o jogo.

Dez minutos depois, o tricolor voltou a ficar à frente no placar. Wellington Silva recebeu livre pela esquerda, cortou para o meio e mandou no canto direito, sem chances para Felipe.

Para a segunda etapa, o Atlético voltou melhor no jogo, mas assim como em outras partidas, não conseguiu aproveitar as chances. Aos 12 minutos, o Fluminense ampliou o placar. Marlon cruzou, Roger Carvalho não afastou e Henrique Dourada pegou de primeira, para fazer o terceiro do tricolor.

Com um contra-ataque afiado, por pouco o tricolor não ampliou aos 21 minutos. Wellington Silva tocou para Marlon Freitas, que, de chapa, mandou no canto direito, para boa defesa de Felipe. O Atlético teve a chance de diminuir 3 minutos depois. Jorginho tocou para Andrigo, dentro da grande área, o meia limpou e mandou para fora. Sem forças para reagir, o Atlético acabou derrotado por 3 a 1.



Ficha Técnica: Fluminense x Atlético

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

Assistentes: Bruno Boschilia/PR (Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR.

Público: 24.098 pagantes

Renda: R$ 651.020,00



Fluminense: Júlio César; Mateus Norton, Henrique, Renato Chaves, Marlon; Wendel, Marlon Freitas, Gustavo Scarpa; Calazans, Wellington Silva, Henrique Dourado.

Atlético: Felipe; André Castro, Gilvan, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Paulinho, Silva, Andrigo (Diego Rosa), Jorginho; Niltinho, Walter.

Gols: Wendell aos 14’ do 1º tempo, Wellington Silva aos 32’ do 1º tempo, Henrique Dourado aos 12’ do 2º tempo(Fluminense); Paulinho aos 22’ do 1º tempo (Atlético)