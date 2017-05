Em comemoração dupla, Darth Verde já celebra título e o dia de Guerra nas Estrelas

Na semana que precede a decisão do Campeonato Goiano, que será realizada no domingo (7), entre Goiás e Vila Nova, um torcedor esmeraldino, em especial, tem ainda mais motivos para comemorar. Nesta quinta-feira (4), é celebrado o dia de Star Wars, considerado pelos fãs da franquia um feriado em que se festeja a cultura e os filmes criados por George Lucas.

O objeto de comemoração é também o alvo do tributo que Rullyan Alves Costa, de 37 anos, presta no dia a dia e a cada partida do time alviverde, quando representa, nas arquibancadas, o personagem Darth Verde, uma versão adaptada de Darth Vader, uma das principais figuras dos episódios de "Guerra nas Estrelas".

"Quem gosta mesmo e tem o prazer de falar que é fã de Star Wars tem de celebrar este dia. Star Wars é diferente, pois as pessoas se identificam com uma filosofia. Muitos valores são passados ali, como nos conflitos entre o bem e o mal", diz o torcedor. Para Rullyan, "todo dia é dia de Star Wars", mas, ainda assim, o dia 4 de maio é especial. "É como se fosse um aniversário", avalia.

A ocasião, para ele, é oportuna para que fãs mais jovens possam conhecer um pouco mais da história, construída com os filmes clássicos do cineasta norte-americano. "Cada época é diferente. As gerações mais novas podem ter mais disposição para ver os novos filmes, com mais efeitos especiais, e que, ainda assim, contam com muitas referências aos antigos", avalia.

Força rumo ao Tri

Após o 3 a 0 sobre o Vila Nova, no primeiro jogo da decisão, o torcedor do Goiás está confiante. Para ele, a situação é "tranquila" para o alviverde e, por isso, Rullyan diz estar "comemorando desde domingo". Ainda assim, ele deixa a brincadeira de lado para ponderar as possibilidades de êxito do time adversário, já que considera "difícil, mas não impossível" a missão colorada.

Fazendo uso de preceitos que, segundo ele, balizam a conduta do personagem que representa, Darth Verde se coloca no lugar dos adversários e avalia a decisão.

"Se fosse o contrário, eu não me acovardaria e estaria presente. Tentaria focar no fato de ser um outro jogo. Ainda há uma outra chance. É claro que torço para o Goiás ser campeão, mas ainda há uma chance para o Vila Nova", analisa.

"O personagem em si é muito forte, então eu tento passar para as pessoas que nunca se deve desistir do que acredita. Assim foi o Darth Vader, que, em seu último suspiro, conseguiu mudar e ajudar seu filho", diz Rullyan, referindo-se ao episódio em que Darth Vader salva Luke Skywalker, seu filho, de um ataque do Imperador Palpatine, em "O Retorno de Jedi" (1983).

A origem do personagem

Há dez anos, o personagem Darth Verde aparecia pela primeira vez nas arquibancadas do estádio Serra Dourada. Após adquirir a máscara utilizada pelo personagem, Rullyan percebeu que precisava montar o traje completo. Inspirado no personagem "Mister M", integrante da torcida do Vasco, ele concluiu que o Goiás também precisava de uma figura forte. "Eu queria algo que ficasse marcado e que todo mundo conhecesse. Decidi criar o Darth Verde, que ainda tem o nome parecido com o original", diz o esmeraldino.

A criação advém de uma paixão despertada ainda na infância. Segundo o torcedor, as primeiras lembranças de contato com os filmes ocorreram na década de 1980 e se limitavam à tentativa de criar os próprios brinquedos inspirados na franquia. "É uma relação muito antiga, que vem desde 1988. Eu devia ter 8 anos. Alguns amigos meus, que tinham mais condições, ganhavam alguns produtos, que eu acabei demorando muito para conseguir comprar. Como não tinha como adquirir, meus brinquedos eram feitos no improviso. Eu gostava de construí-los com sucata", conta Rullyan.

"Acabei demorando muito para comprar a máscara. Nunca tinha pensado que conseguiria ter acesso a um item tão parecido com o dos filmes. Quando vi a máscara pessoalmente, em uma loja, foi paixão à primeira vista. Isso foi em 2007 e eu nunca tinha pensado em ter um personagem, só queria ter aquele item", continua o Darth Verde.

Mais do que na homenagem que leva aos estádios, a paixão do torcedor foi eternizada na família. Nascido em 2005, o segundo filho de Rullyan foi batizado com o nome de nascença de Darth Vader: Anakin. "O Anakin nasceu no ano do lançamento de um filme (Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith). No dia do lançamento, eu fiquei empolgadíssimo, nem dormi direito. Fui ao Cine Ritz, em Goiânia, para assistir e a mãe do Anakin já estava grávida. Mas eu nunca havia pensado em ter um filho com esse nome. Depois, vi a oportunidade de eternizar o meu fanatismo por Star Wars por meio do nome do meu filho", conta ele.

Por que 4 de maio?

A data do "Dia de Star Wars" foi escolhida em uma alusão a uma das mais famosas citações do filme: "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você", na versão em português). A expressão deu origem ao trocadilho "May the fourth be with you", que pode ser traduzida como "quatro de maio esteja com você".