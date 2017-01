Em casa, MonteCristo perde a primeira na Superliga B 2017

Apesar do apoio do público na Arena MonteCristo, na Cidade Jardim, em Goiânia, o MonteCristo pagou pela falta de tranquilidade e conheceu sua primeira derrota na Superliga B 2017. O time algoz dos goianos foi o Uberlândia/Gabarito (MG) que, na noite do último sábado (21), venceu o duelo por 3 sets a 1 (parciais de 22/25, 23/25, 25/19 e 22/25).

Na primeira rodada, o atual campeão goiano iniciou a competição, que dá vaga para a elite do voleibol nacional, com vitória diante do Upis (DF).

Ocupando a oitava e penúltima posição da Superliga B, a equipe do técnico Paulo Martins se prepara agora para o clássico goiano contra o Jaó/Universo, quarto colocado, no próximo sábado (28), às 11h, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Santo Agostinho, no Centro. Apenas o campeão da competição disputará a Superliga Masculina.