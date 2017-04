Em casa, Goiás empata e fica fora da Copa do Brasil Sub-20

Mesmo jogando em casa, no Estádio da Serrinha, o Goiás não conseguiu reverter a vantagem adquirida pelo Vitória (BA), no jogo de ida, em Salvador, pela Copa do Brasil Sub-20. A equipe baiana, que havia vencido por 1 a 0, garantiu na tarde desta terça-feira (25), em Goiânia, o empate por 2 a 2 contra o time alviverde.

Com o resultado, o Vitória avança às quartas de final da competição e mostra porque é uma das referências em termos de disputar bem os torneios de base. No empate, os gols do Vitória foram marcados por Ruan e Flávio, enquanto Waby e Rodney fizeram os gols do Goiás, que é comandado pelo ex-atacante Zé Carlos.

O Goiás foi o último clube goiano eliminado no torneio - o alviverde entrou na vaga do Brasil, de Pelotas (RS). O Vila Nova parou logo no 1º jogo, eliminado pelo São Paulo, após derrota em Goiânia, por 2 a 0. O Atlético venceu, em casa, o Atlético (MG), por 2 a 1, mas foi batido em Sete Lagoas, por 3 a 0, na partida de volta. O Dragão também deu adeus à competição.