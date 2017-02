Em casa, Dragão quer embalar no Goianão

O Atlético recebe o Itumbiara hoje, no fechamento da 5ª rodada do Goianão, às 20 horas, com obrigações a serem cumpridas no Estádio Olímpico: vencer, manter a liderança do Grupo B, melhorar o aproveitamento ofensivo e, para alguns atletas com contratos mais curtos, mostrar que merecem permanecer no clube para disputa do Brasileirão. Para isso, terão de jogar bem hoje e nos próximos jogos.

Na apresentação do atacante Negueba, sexta-feira, o diretor de futebol do Dragão, Adson Batista citou a palavra “meritocracia” algumas vezes.

À torcida, também foi lançado o desafio pela diretoria atleticana, que deu sinais de insatisfação pela baixa presença de público diante do Crac: só 736 pagantes, na quarta, bem distante das rodadas finais da Série B, em que a média de pagantes foi acima de 10 mil.

Independentemente das críticas à torcida e exigências feitas em relação ao rendimento de alguns atletas, o técnico Marcelo Cabo quer recuperar a ofensividade do Dragão. Até agora, o time perdeu duas vezes por 1 a 0 (de Vila Nova e Goiás) e venceu dois jogos pelo mesmo placar (Iporá e Crac).

“Estamos nos preparando bem para essa difícil missão que é enfrentar o Itumbiara e vamos buscar a vitória em casa”, disse o técnico ao site do clube. Ele pode contar com o atacante Negueba, de 24 anos, no banco.

O Itumbiara, que perdeu por 3 a 2 para o Goianésia, faz segundo jogo seguido fora. O técnico Luizinho Vieira não divulgou o time, que não terá o lateral Alex Santos e o volante Matheus Magro, suspensos.