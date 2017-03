Em casa, Crac busca 1º triunfo

Crac e Aparecidense se enfrentam hoje, às 16 horas, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, em busca de objetivos distintos no Goianão.

Em partida válida pela 8ª rodada, o Leão do Sul, penúltimo colocado do Grupo A, busca a primeira vitória no Estadual.

Já o Camaleão tenta emplacar a quarta vitória consecutiva na competição e se aproximar dos líderes do Estadual.

O técnico Alexandre Barroso, do Crac, não poderá contar com o atacante Frontini, foi expulso no empate por 1 a 1 com o Goianésia na última rodada. Nino Guerreiro entra.

“Foi uma semana exaustiva de trabalho, mas trabalhamos bem para encontrar as soluções dos nossos problemas. Estou confiante”, declarou o treinador.

Do outro lado, Zé Teodoro deve manter a base da equipe titular que esteve em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Itumbiara. O técnico terá o retorno do zagueiro Thiago Carvalho, que cumpriu suspensão contra o Gigante.