Em casa, competidor ressalta traçado competitivo

Para os pilotos da casa, correr no autódromo de Goiânia é ainda mais importante. “Sou suspeito para falar. É a pista que eu mais gosto. Eu a conheço desde os 4 anos, quando eu vinha apenas assistir”, diz Raphael Teixeira, que disputa a Mercedes-Benz Challenge em parceria com o também goiano Rodrigo Cruvinel.Além de valorizar as altas temperaturas da cidade, Teixeira gosta ...