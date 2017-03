Em casa, Botafogo espanta azar e tem estreia vitoriosa

Último dos oito clubes brasileiros a estrear na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Botafogo sofreu, mas conseguiu iniciar sua caminhada nesta etapa da competição com o pé direito. Jogando no Engenhão, no Rio, o alvinegro bateu o Estudiantes, por 2 a 1. A vitória deixa o time com 3 pontos no Grupo 1 do torneio.O placar foi aberto pelo alvinegro aos 33 m...