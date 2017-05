Em casa, Aliança sofre derrota pelo Brasileiro A-2

O Aliança sofreu, ontem, o seu primeiro revés no Campeonato Brasileiro Feminino A-2. Em jogo válido pela 2ª rodada do torneio, a equipe goiana foi superada pelo Cresspom (DF), por 1 a 0, no Estádio Olímpico. A vitória do visitante foi construída com gol marcado por Nicole, de falta, aos 16 minutos do primeiro tempo. Após a derrota, o time do treinador Luiz C...