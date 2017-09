Em Campinas, Vila Nova fica apenas no empate contra o Guarani

Sem abandonar o seu estilo de jogo, com um sistema defensivo forte, o Vila Nova foi até Campinas, nesta segunda-feira (4), enfrentar o Guarani, pela 23ª rodada da Série B, em um confronto direto pelo acesso. Mas, em uma partida de poucas emoções, o colorado não passou de um empate sem gols, que mantém o clube mais uma rodada dentro do G4.

A partida começou com as equipes se estudando bastante. O Guarani, que jogava em casa, foi quem tomou as ações do jogo, mas sem criatividade. O Bugre mantinha o controle da posse de bola, mas, no último passe, não conseguia furar a defesa vilanovense.

A melhor chance do primeiro tempo foi do Guarani, como o meia Bruno Nazário. Aos 18 minutos, o jogador do time paulista bateu falta da entrada da área no ângulo, mas Luís Carlos foi muito bem para impedir o gol. A melhor oportunidade do colorado foi em uma finalização de Alan Mineiro, que passou por cima do gol.

A segunda etapa foi melhor, pelo menos com mais finalizações perigosas. O colorado chegou primeiro aos 8 minutos, Alípio tabelou com Alan Mineiro e chutou, a bola desviou na zaga e, por pouco, não enganou o goleiro Vágner.

Com a torcida começando a pegar no pé, o Guarani ensaiou uma pressão, primeiro com Willian Rocha, aos 13 minutos. O zagueiro cabeceou a bola de fora da área e, por pouco, não encobriu o goleiro Luís Carlos, que voltou para fazer a defesa. Um minuto depois, Evandro arriscou de fora da área, mas novamente Luís Carlos fez boa defesa.

Após o ímpeto inicial dos donos da casa, o Vila conseguiu controlar a partida, sem sofrer pressão, mas também sem criar muitas oportunidades, ainda mais depois da saída de Alan Mineiro, que voltou a sentir uma tendinite no calcanhar direito. Sem organização no meio de campo, as duas equipes pouco produziram após os 20 minutos e a partida terminou em um empate sem gols.

O empate mantém o colorado dentro do G4, agora com 39 pontos, na 3ª colocação. O Tigre irá ficar 12 dias sem entrar em campo, já que o próximo jogo é só no dia 16, quando o colorado volta ao Serra Dourada para enfrentar o Luverdense. Já o Guarani joga no dia 12, contra o Boa Esporte, no Estádio Municipal de Varginha.

Ficha técnica: Guarani x Vila Nova

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas

Árbitro: Dyoorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Renda: R$48560,00

Público Pagante: 3.207

Guarani: Vágner; Lenon, Ewerton Páscoa, Willian Rocha, Richarlyson; Evandro, Betinho (Denner), Bruno Nazário; Rafael Silva (Juninho), Bruno Mendes (Eliandro), Paulinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos, Gastón; PH, Geovane, Alan Mineiro (Marcelinho); Alípio, Moisés (Jenison), Mateus Anderson (Claudinei). Técnico: Hemerson Maria