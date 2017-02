Em busca da 2ª vitória seguida, Atlético encara o Iporá

O Atlético vem de vitória importante sobre o Vila Nova, domingo, no terceiro clássico que o rubro-negro jogou no Estadual. O time ganhou tranquilidade e fôlego para a sequência do Goianão, é líder do Grupo B (10 pontos) e poderá assumir a ponta geral, provisoriamente, caso vença o Iporá, hoje à noite, às 19h30. Local: Estádio Olímpico, tratado como a casa do Dragão desde o ano passado, quando o clube ganhou o título da Série B.

Agora, o Olímpico está badalado, em alta, após ser confirmado como palco da maioria dos jogos do Dragão na Série A do Brasileiro. Hoje, recebe o Iporá, que vê a ocasião como especial. Afinal, após o acesso à elite, no ano passado, é a primeira vez que o Lobo Guará joga no novo Olímpico. Será o primeiro jogo do Iporá, em Goiânia, pela elite. Antecipadamente, o jogo abre a rodada de carnaval no Goianão - os demais jogos será no sábado.

“Estamos motivados para este jogo. Campo bom é sinônimo de jogo bom”, disse o técnico do Iporá, Everton Goiano, que chegou a atuar no antigo Olímpico, nos tempos de atleta. Segundo ele, a principal meta da equipe iporaense é somar pontos, fugir do rebaixamento e se tiver chances, brigar por vaga à semifinal.

Enquanto o Iporá planeja ser visitante indigesto, o Atlético espera fazer as honras de casa jogando bem e vencendo. Até agora, o Dragão não obteve sequência de duas vitórias seguidas. Está em busca de uma melhor formação e de boas atuações.

Hoje, está desfalcado de Jorginho, suspenso, com três cartões amarelos. Negueba será o substituto. Na lateral esquerda, a novidade será Wanderson. De falta, ele fez o único gol do Atlético sobre o Vila Nova, no clássico.

“É um adversário que, como se diz na gíria, é um osso duro de roer. Jogamos lá e foi difícil vencê-los. Disse isso após o jogo”, citou o técnico do Atlético, Marcelo Cabo, sobre o Iporá, que é o 3º do Grupo A, com 7 pontos.