Em busca da 1ª vitória, Azulão quer arrancada na volta à casa

Goianésia e Itumbiara ainda não venceram no Campeonato Goiano. Também não perderam. Nos três jogos disputados por ambos, já empataram três vezes. Por isso, precisam da vitória na partida de hoje, às 20h30, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, para não ficarem estacionados na parte baixa da tabela.

Se estão iguais na pontuação, a equipe da casa leva ligeira vantagem num dos critérios de desempate - fez 2 gols, contra 1 do Itumbiara. Além disso, o Azulão do Vale voltará a jogar em casa após duas partidas difíceis fora, nas quais empatou diante de Crac (1 a 1, em Catalão) e Vila Nova (0 a 0, no Serra Dourada).

Os dois resultados deixaram o elenco e comissão técnica animados, pois o clube fez investimento modesto e tem apostado em jogadores jovens, como o goleiro Luan, que estreou contra o Vila Nova, e o atacante Michael, desconhecidos da maioria dos torcedores e da imprensa local, mas que vem chamando a atenção até agora.

Michael, por exemplo, atuou na base do Goiânia e, sem muita perspectiva, pediu uma chance à diretoria do Azulão do Vale. Já marcou um belo gol em Catalão e, diante do Vila Nova, deu canseira na defesa colorada com jogadas em velocidade. Além deles, a expectativa é de que Nonato possa desencantar hoje, quando reencontra o goleiro Rodrigo Calaça - ambos jogaram juntos no Goiás, em 2006. Nonato, o meia Juliano e o zagueiro Fábio Silva têm dado o toque de experiência à jovem equipe.

A diretoria do Goianésia solicitou à FGF a liberação de 600 ingressos para hoje. Mas, para domingo, contra o Goiás, serão comercializadas 3 mil entradas.

O Itumbiara, com dois empates em casa, também buscará a primeira vitória no Estadual. Como criou chances de gol nos jogos em casa, a lamentação é pelo fato de o tricolor não convertê-las. O técnico Luizinho Vieira não deve mexer na base que tem iniciado os jogos. O volante Marcelo Labarthe (ex-Grêmio) deve ser opção no banco.