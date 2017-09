Em ‘brincadeira’, jornal expõe na capa que não chamará mais o goleiro Muralha pelo apelido

O editorial exposto na capa do jornal Extra do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1º), movimentou o Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, e, consequentemente, a internet. Isso porque o periódico afirmou que “em nome da precisão jornalística” os leitores não encontrarão mais nas próximas edições a palavra Muralha relacionada ao goleiro do Flamengo Alex Roberto Santana Rafael, que será o provável titular do 1º jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no dia 7 de setembro.

O jornal disse que o arqueiro, agora ex-Muralha, perdeu a condição após mais uma vez levar um “frango” na partida contra o Paraná pela Primeira Liga. O jogo terminou em 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis. O time carioca perdeu e foi eliminado da competição.

Mas, conforme a publicação, que relembrou ainda que o goleiro errou 100% o lado das cobranças, completando 545 dias sem defender uma penalidade, o jornal destacou que pode rever a decisão caso o jogador volte a merecer a alcunha.

Em resposta ao que o jornal chamou de brincadeira, o atleta divulgou uma nota oficial para comentar o fato. "Uma coisa são as críticas que recebemos, e não sou contra, nos fazem crescer. Falhas fazem parte, em qualquer seguimento. Estamos todos sujeitos a isso e buscamos corrigi-las. Brincadeiras da torcida também são normais, o futebol mexe mesmo com todos os brasileiros. Mas outra coisa é mexer com o ser humano. Isso está longe de ser uma brincadeira. A palavra é humilhação, é execração pública", disse o jogador através de sua assessoria de imprensa. (veja a íntegra no final da matéria)

O presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, concedeu uma entrevista coletiva para comentar o assunto. O cartola afirmou que o jogador treinou normalmente no CT do Ninho do Urubu, nesta manhã, e que não sabia sobre a capa do jornal.

O elenco do Flamengo, através do zagueiro Juan, um dos líderes da equipe, também se manifestou em defesa do goleiro. “Nós, atletas do Flamengo, repudiamos veementemente a capa do jornal EXTRA de hoje, pela falta de respeito com nosso companheiro de trabalho e amigo Alex Muralha. Publicações como essa expõem uma família inteira, sem se preocupar se serão humilhados na rua, xingados ou agredidos. Incitar a violência, o ódio, nunca é o melhor caminho. Pelo nosso relacionamento diário com os jornalistas, esperamos sempre que façam o trabalho com credibilidade e respeito, o que de nossa parte, no Flamengo, nunca faltou. Hoje podemos dizer tranquilamente que nosso elenco é uma grande família aqui no clube. Unidos, juntos e companheiros em todos os momentos, nos sentimos atingidos também. Estamos juntos até o final, amigo!”, diz o comunicado dos jogadores.

Uma publicação compartilhada por JUAN J4 (@j4juanoficial) em Set 1, 2017 às 11:34 PDT

Confira a íntegra da nota emitida por Muralha:

"Ao tomar conhecimento do que o Jornal EXTRA, veículo de imprensa de tanta credibilidade e força, escreveu hoje a meu respeito, eu só posso me sentir indignado. Uma coisa são as críticas que recebemos, e não sou contra, nos fazem crescer. Falhas fazem parte, em qualquer seguimento. Estamos todos sujeitos a isso e buscamos corrigi-las. Brincadeiras da torcida também são normais, o futebol mexe mesmo com todos os brasileiros.

Mas outra coisa é mexer com o ser humano. Isso está longe de ser uma brincadeira. A palavra é humilhação, é execração pública. Seguiram linha semelhante a que usam ao se referirem a bandidos que cometem crimes. Sinceramente, eu me senti sendo 'fichado' como tal na capa do jornal. É muito sério. Foi um posicionamento de mau gosto e até irresponsável. O termo ‘vulgo’, que citam no texto a meu respeito, é normalmente usado para designar bandido, e isso causa constrangimento. É um fato que pode até incitar a violência. Numa época tão difícil, em que a gente vê tanta barbaridade por aí, uma atitude como essa não contribui em nada, nem para o jornalismo esportivo nem para o futebol. A notícia não pode perder para as piadas sem graça, que só quem teve a ideia deve estar rindo.

Pelo menos, estou me sentindo abraçado, e aproveito para agradecer ao apoio que recebi da diretoria, da comissão técnica e de todos os meus companheiros, que ficaram tão revoltados quanto eu. E de vários torcedores nas redes sociais, que entendem a situação e percebem que somos humanos e sujeito a falhas. Por este motivo, me sinto fortalecido, mas não poderia deixar de expressar meu descontentamento.”

O Extra também emitiu uma nota; confira:

“O EXTRA esclarece que é o maior interessado em voltar a chamar Alex Roberto de Muralha, em respeito à história dele, à do Flamengo e à sua querida torcida. Mas só poderá fazê-lo assim que o goleiro fizer jus novamente ao apelido que tantas vezes estampamos. Não depende, portanto, só da nossa vontade, que é gigante. Se a atuação for de gala, o EXTRA passará a chamá-lo até de Muralha da China. Viva Alex, viva a torcida do Flamengo e, principalmente, viva o bom humor, que faz tanta falta ao futebol e, acreditamos, trilha um caminho oposto ao da violência. Aliás, curtimos a zoação nas redes sociais de que não chamarão mais o EXTRA de jornal. E para quem não entendeu o "comunicado" como brincadeira, o EXTRA pede desculpas sem nenhum problema, como sempre faz em casos semelhantes. Até a próxima peleja!”