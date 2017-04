Em Anápolis, Atlético conquista empate e se garante na semifinal

Um empate bastava para garantir o Atlético na semifinal do Campeonato Goiano, ao lado de Aparecidense, Goiás e Vila Nova. E, justamente foi o resultado que o Dragão conquistou, na tarde deste sábado, diante do Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. Assim, fora de casa, o rubro-negro começou a festejar os 80 anos de fundação, que o clube completa neste domingo (2 de abril), com a garantia da vaga à semifinal e, assim, o direito de poder brigar pelo 14º título no Estadual. Tudo indica que o Atlético tenha à frente, na semifinal, a Aparecidense.

Não foi uma atuação de encher os olhos a do Atlético. O time repetiu erros, defensivos e ofensivos, de jogos anteriores. Foi pouco efetivo no toque de bola e apresentou lentidão na descida dos laterais. Não se amedrontou em meio às limitações, fez o jogo que poderia garanti-lo em mais uma semifinal do Goianão e terá bom intervalo de tempo para se preparar à próxima fase. No próximo fim de semana, ainda receberá o Goianésia no fechamento da 1ª fase.

No empate, quem aproveitou bem a chance que teve foi o atacante Júnior Viçosa. Após perder posição para o jovem João Pedro, Júnior Viçosa foi chamado pelo técnico Marcelo Cabo para entrar no lugar de João Pedro. Não demorou e fez o gol da classificação, aos 26 minutos do segundo tempo.

Após escanteio, Roger Carvalho desviou e Viçosa só escorou para o gol vazio. Atlético 1 a 0. Mas, numa falha de comunicação entre o zagueiro Ricardo Silva e o goleiro Klever, Pedro Henrique aproveitou o lançamento longo e tocou por cobertura, aos 35 minutos, marcando gol que pode garantir o Anápolis na elite do Goianão 2018.



Anápolis 1

Wagner Bueno (Thiago Silva; Marcelo, Júlio César, Igor, Rafael Furlan; Helder (Leandro Bulhões), Neilson, Felipe Baiano, Rafael Pernão; Tiago Cavalcanti (Pedro Henrique) e Deivid. Técnico: Waldemar Lemos

Atlético 1

Klever;Daniel Borges, Ricardo Silva, Roger Carvalho, Wanderson (João Filipe); Abuda e Betinho; Jorginho, Willians, Negueba (Bruno Pacheco); João Pedro (Júnior Viçosa). Técnico: Marcelo Cabo

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis/GO). Árbitro: Bruno Rezende. Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Ygor Monteiro. Público: R$ 3.155 pagantes. Renda: R$ 66.120,00. Gols: Júnior Viçosa aos 26 minutos e Pedro Henrique aos 35 minutos do 2º tempo.