Em 2 minutos, Palmeiras vira jogo e bate Santos

O Palmeiras buscou uma virada que parecia improvável e derrotou o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1, com dois gols após 40 minutos do segundo tempo. E o mais surpreendente: o melhor jogador do time de Eduardo Baptista foi o goleiro Fernando Prass, o nome do jogo de ontem ao fazer defesas complicadas em campo molhado.O resultado coroa uma sequência difícil, com duas vi...