Em 1º teste da pré-temporada, Atlético é derrotado pelo Gama

Campeão da Série B em 2016, o Atlético não foi bem no seu primeiro teste da pré-temporada. Diante do Gama, no Estádio Antônio Accioly, em Campinas, a equipe foi derrotada por 1 a 0, gol de Roberto Pitio.

O gol do Gama foi marcado de pênalti, aos 23 minutos do primeiro tempo. Pitio sofreu e fez a cobrança.

O time titular do Atlético no amistoso foi: Klever; Daniel Borges, Ricardo Silva, Roger Carvalho e Wanderson; Abuda, Silva, Jorginho, Luiz Fernando e Willians; Júnior Viçosa.

No segundo tempo, o time inteiro foi trocado e teve Felipe (Marcos); Jonathan, Marcus Winícius, Bonfim e Bruno Pacheco; Ikaro (Eduardo), Betinho, Luiz Felipe, Alípio e Edson Júnior; Daniel dos Anjos.

A equipe rubro-negra ainda fará outro amistoso na pré-temporada, contra a Aparecidense.