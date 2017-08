Em última prova nos 100m, Usain Bolt fica com bronze no Mundial

O jamaicano Usain Bolt, 30 anos, ficou na terceira colocação em sua última prova individual nos 100 metros rasos no Mundial de Londres.

A vitória, com 9.92s, foi de Justin Gatlin - vaiado o tempo todo pelos espectadores - e em segundo ficou Christian Coleman, também dos EUA.

Mesmo com o bronze, Bolt foi cumprimentar as milhares de pessoas que o aplaudiam de pé no estádio.

Tricampeão olímpico, Bolt anunciou que o Mundial de Londres seria sua última competição oficial no atletismo.

Além de disputar a prova individual dos 100m, Bolt ainda competirá no revezamento 4x100m da Jamaica na próxima semana.