Elisson quer Vila confiante na semi

Contra o Crac, o Vila Nova poupou a maioria dos seus titulares, já pensando nas semifinais. Porém, mesmo com uma lesão no começo da semana passada, o goleiro Elisson, que assumiu a posição na 11ª rodada, na vitória sobre o Iporá, por 1 a 0, não quis saber de ficar de fora.Mesmo com apenas quatro jogos com a camisa colorada, Elisson vem sendo bastante elogiado pelo t...