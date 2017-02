Eliminados na Taça Guanabara, Botafogo e Boavista mudam o foco

Já de fora da disputa pela Taça Guanabara, Boavista e Botafogo se enfrentam hoje, em Saquarema, pela última rodada classificatória.

Ambos os clubes têm 4 pontos e não alcançam mais Flamengo e Madureira, que lideram o grupo B com 12 e 10 pontos, respectivamente.

Por isso, as equipes já mudaram o foco. O Botafogo pensa no jogo de volta contra o Olimpia pela Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira (22). Na partida de ida, o time carioca venceu por 1 a 0 no Engenhão.

No Boavista, o foco é a Copa do Brasil. Após derrotar o Ceará por 1 a 0, pega a Portuguesa, pela 2ª fase, no mesmo dia.