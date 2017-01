"Ele não foi vítima de nenhum crime", diz comandante sobre caso Marcelo Cabo

Marcelo Cabo não foi vítima de crime algum, revelou a Polícia Militar em entrevista coletiva nesta terça-feira (17). O técnico do Atlético, que ficou desaparecido desde as 3 horas de domingo (15), foi achado na noite de segunda-feira (16).

"Informações acerca do local em que foi encontrado vão ser dadas pela assessoria dele (Marcelo). Não teve crime nenhum, ele não foi vítima de nenhum crime", disse tenente coronel Ricardo Rocha, comandante do policiamento da capital.

Ricardo Rocha disse que o paradeiro do treinador foi descoberto com base na placa do táxi em que ele retornou para casa na tarde de segunda-feira. "Viaturas foram levadas à localidade pelas informações do táxi. Vai ser instaurado um inquérito."

"Ele foi entregue à diretoria do Atlético, passa bem e a diretoria do Atlético e o próprio técnico vão prestar esclarecimentos da motivação de seu sumiço. A PM fez a parte dela", concluiu o comandante.

O técnico desapareceu às 3 horas de domingo, quando deixou seu apartamento no Jardim Goiás em seu carro (um Fiat Palio). No início da tarde de segunda-feira (16), o clube rubro-negro comunicou a Polícia Civil sobre o ocorrido.

Marcelo Cabo retornou ao seu apartamento às 15h48 desta segunda-feira em um táxi, que o esperou e no qual ele deixou o prédio sete minutos depois de chegar.

O diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, chegou a dizer que temeu encontrar Cabo "dentro de um caixão".