Edson Morales supera pane para vencer corrida de abertura da temporada do Goiás Superbike

A abertura da temporada 2017 do Goiás Superbike foi quente. Ontem, no autódromo de Goiânia, as altas temperaturas deram o tom às corridas de oito categorias. Os pilotos foram à pista pela 1ª etapa da competição e quase estragaram a festa do campeão da principal prova do domingo, em que competidores das classes SBK Pro e SBK Light correram lado a lado.

Largando na pole, posição que garantiu a ele seu primeiro ponto, Edson Morales, da SBK Pro, fez valer a vantagem e, logo após a largada, abriu boa diferença para os adversários. Na moto de número 48, com as tradicionais cores preto e verde, o goiano, pentacampeão estadual da modalidade, liderou de ponta a ponta, deixando a disputa por posições para os pilotos do meio do pelotão.

Porém, durante a 10ª das 12 voltas da corrida, ao final da reta dos boxes, um problema ocorreu com o equipamento de Morales e ameaçou a conquista da primeira vitória do ano: a mangueira do radiador se soltou, ocasionando o acionamento do sistema de segurança da moto e a perda de potência. O motivo da quebra, de acordo com o piloto, teria sido superaquecimento.

Perdendo velocidade, Morales tinha pouco a fazer. A poucos segundos de receber a bandeirada final, o piloto buscou se certificar de que os concorrentes não estavam se aproximando, olhando para trás. Ainda com vantagem sobre o 2º colocado, Ian Lucas Vieira, garantida nas primeiras voltas da corrida, o competidor manteve a liderança e subiu ao lugar mais alto do pódio.

“No começo, abri uma distância boa. Depois, comecei a manter para não forçar tanto o equipamento. Faltando duas voltas, me deu essa zebra. As luzes do painel se acenderam e eu pedi a Deus para conseguir terminar. Passei bem devagarzinho no final”, explicou Morales.

O vencedor valorizou o desempenho obtido no início do campeonato. “Com o regulamento novo, quem faz a pole já ganha um ponto e isso é um incentivo para buscar a vitória. Começar um campeonato ganhando é crucial”, afirmou.

Adversário de Morales na busca pelo título, o goiano Alessandro Andrade teve menos sorte no fim de semana. Com problemas durante os treinos classificatórios, em que sua moto “pegou fogo”, como define ele, o piloto largou na 19ª posição do grid e completou apenas seis voltas da corrida.

“Busquei fazer o mínimo para que eu pudesse pontuar. Ainda assim, não saio decepcionado e acho que essa foi uma das melhores corridas que já fiz, pois foi uma corrida com superação e isso é muito gratificante”, disse Andrade, campeão do Goiás Superbike em 2015.